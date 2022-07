Moderne Hausverwaltungs-Firma in Köln zu verkaufen

Hausverwaltungs-Firma in Köln mit 1.000 Wohnungen zu verkaufen

“Das ist eine hervorragende Möglichkeit, sich als Hausverwalter selbstständig zu machen oder sich als Hausverwalter zu vergrößern!” Das sagt Andreas Schmeh, bundesweit bekannter Fachexperte für Unternehmens- Nachfolge bei Hausverwaltungs-Firmen.

Er berichtet: ” In Köln wird eine Hausverwaltungs-Firma mit einem Verwaltungsbestand von fast 1.000 Wohnungen verkauft. Das Unternehmen besteht seit über 20 Jahren und betreut vorwiegend Wohnungseigentümergemeinschaften nach dem WEG-Gesetz und einige Mietobjekte für Miethaus-Besitzer.

Die Inhaberin beabsichtigt den Renteneintritt. Im Unternehmen arbeiten derzeit neben der Inhaberin noch ein Mitarbeiter in Vollzeit in der Objektbetreuung und zwei Teilzeitkräfte in der Buchhaltung. Das Büro ist ca. 100 Quadratmeter groß und verfügt über mehrere Park-plätze. Die meisten Eigentümerversammlungen finden im Besprechungsraum des Unter-nehmens statt.

Gearbeitet wird mit einer modernen Branchensoftware. Die Hausverwaltungs-GmbH betreut 832 Wohnungen in 49 Wohnungseigentümergemeinschaften und 136 Wohnungen im Mietbereich. Mit diesem Objektbestand, der schon seit vielen Jahren betreut wird, erwirt-schaftet das Unternehmen im Jahr 2022 einen Jahresumsatz in Höhe von voraussichtlich 350.000 Euro netto inklusive der Erbringung von Sonderleistungen.

Die Inhaberin entnimmt sich jährlich eine Geschäftsführervergütung in Höhe von 72.000 Euro, fährt einen Firmenwagen und es verbleibt ein Gewinn in Höhe von voraussichtlich über 50.000 Euro vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen im Unternehmen.

Das Unternehmen ist gut organisiert und bietet den Kunden eine hochwertige Leistung. Aus diesem Grund kann die Firma auch gute Verwaltervergütungen durchsetzen. Der Verwaltungsbestand ist gepflegt, die Verwalterbestellungen werden üblicherweise für 5 Jahre verlängert und die Kundenzufriedenheit ist hoch. Die meisten Objekte liegen im Umkreis von 20 Kilometern um das Büro herum. Die Inhaberin führt selbst einen Teil der Eigentümer-versammlungen durch, ein Mitarbeiter betreut eigenständig einen Teil der Objekte und führt für diese auch die Eigentümerversammlungen durch.

Das Unternehmen ist modern organisiert und hat hier in den vergangenen Jahren bereits viel Energie und Geld für die Umsetzung der Digitalisierung aufgewendet.

Gesucht wird ein kompetenter Nachfolger mit mehrjähriger Praxiserfahrung aus dem Hausverwaltungs-Bereich, der diesen Betrieb zum Jahreswechsel übernimmt und fortführt.

Die Inhaberin steht für eine gute Einarbeitung des Käufers zur Verfügung. Zusätzlich bietet sie einem eventuellen Erwerber eine gerne auch längerfristige Mitarbeit im oder am Unternehmen an, je nachdem, welche Gedanken und Ideen ein Erwerbsinteressent hat. Sollte dies nicht gewünscht sein, kann sie nach einer klar definierten Übergabe- und Einarbeitungs-phase ausscheiden.

Mit diesem Unternehmen können Sie wachsen: regelmäßig kommen Anfragen potenzieller Neukunden, da das Unternehmen einen guten Ruf hat.

Der Kaufpreis für dieses etablierte und schuldenfreie Hausverwaltungs-Unternehmen beträgt 280.000 Euro zuzüglich des Ausgleichs vorhandener Barmittel. “.

Andreas Schmeh vermerkt: “Köln ist ein hervorragender Standort für Hausverwaltungs-Unternehmen. Dazuhin ist das Geschäftsmodell Hausverwaltung erfolgreicher denn je, denn unsere Branche ist konjunturunabhängig und krisenresistent. “.

PIWI Privates Institut der Immobilienwirtschaft GmbH ist die spezialisierte Unternehmensberatung nur für Hausverwaltungs-Firmen. Hier erhalten Immobilienverwalter und Hausverwalter hochwertige Fachseminare zur Erfüllung der Weiterbildungspflicht. Ebenso betreuen die Hausverwaltungs-Experten Verkäufe und Unternehmensnachfolgen bei Hausverwaltungs-Firmen jeder Größe.

