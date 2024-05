Moderne Innentüren für Ihre Haussanierung

Die Haussanierung ist eine ideale Gelegenheit, um das Interieur Ihres Hauses grundlegend zu erneuern. Bussemas & Pollmeier aus Gütersloh Verl bietet Ihnen nicht nur eine breite Palette hochwertiger Innentüren, sondern auch eine umfassende Beratung inklusive einer großen Auswahl an Mustertüren, um Ihre Sanierung perfekt zu planen.

Innentüren: Funktionalität trifft Design

Innentüren sind ein wesentlicher Bestandteil jeder Haussanierung. Sie tragen maßgeblich zur Raumgestaltung bei und bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Bei Bussemas & Pollmeier finden Sie eine große Auswahl an Innentüren, die durch ihre Qualität und ihr Design überzeugen. Besonders die Glastüren erfreuen sich großer Beliebtheit, da sie für lichtdurchflutete Räume sorgen und moderne Akzente setzen.

Schiebetüren: Die platzsparende Lösung

Schiebetüren sind nicht nur optisch ein Highlight, sondern auch praktisch. Sie benötigen keinen Schwenkbereich und sind daher ideal für kleinere Räume oder offene Wohnkonzepte. Schiebetüren sind bei Bussemas & Pollmeier in verschiedenen Designs und Materialien erhältlich und lassen sich perfekt in Ihr Wohnkonzept integrieren.

Sicherheit: Ein zentrales Thema

Bei einer Haussanierung sollte die Sicherheit eine wichtige Rolle spielen. Die Innentüren sind mit modernster Sicherheitstechnik ausgestattet. Sicherheitsbeschläge, hochwertige Schließmechanismen und robuste Materialien bieten Ihnen und Ihrer Familie ein Höchstmaß an Schutz. So können Sie sich in Ihrem Zuhause rundum sicher fühlen.

Showroom mit Türen zum Anfassen und Testen

Eine Besonderheit bei Bussemas & Pollmeier ist der neu gestaltete hauseigene Showroom mit einer Vielzahl an Innentüren. Das geschulte Fachpersonal weiß, wie wichtig es ist, sich die geplanten Änderungen im Vorfeld vorstellen zu können. Aus diesem Grund steht eine große Auswahl an Mustertüren bereit. Ein erfahrenes Team steht Ihnen zur Seite und berät Sie umfassend, damit die besten Entscheidungen für Ihre Haussanierung getroffen werden können. Um eine kostenfreie fachliche Beratung zu buchen, klicken Sie HIER

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Innentüren

Jede Haussanierung ist einzigartig, und so sind es auch die Lösungen. Bei Bussemas & Pollmeier werden Ihnen maßgeschneiderte Innentüren, die genau auf Ihre Bedürfnisse und die Gegebenheiten Ihres Hauses abgestimmt sind, angeboten. Das ganze Team steht Ihnen von der ersten Beratung bis zur finalen Montage zur Seite und sorgt dafür, dass Ihre Sanierung reibungslos verläuft.

Über Bussemas & Pollmeier

Bussemas & Pollmeier ist ein renommiertes Unternehmen aus Gütersloh Verl, das sich unter anderem auf hochwertige Innentüren spezialisiert hat. Seit nun mehr 75 Jahren steht das Unternehmen für Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit. Das Sortiment umfasst klassische und moderne Türen, darunter auch Glastüren und Schiebetüren. Dank einer langjährigen Erfahrung und einem Engagement für exzellenten Service ist Bussemas & Pollmeier der ideale Partner für Ihre Haussanierung.

Egal, ob private Bauherren, Hoch- und Tiefbauunternehmen, Architekten, Kommunen, Fliesenleger, Dachdecker, Innenausbauer oder Gartenbauer: Mit einem riesigen Produktangebot und einer Vielzahl an starken Serviceleistungen unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Durchführung Ihres Bauprojekts.

Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen zurück bis ins Jahr 1953, sodass wir mittlerweile auf eine 70-jährige Firmengeschichte zurückblicken können. Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1953 sind wir konstant gewachsen und zählen heute mit unseren 5 Niederlassungen in Verl, Gütersloh, Bielefeld, Harsewinkel und Gütersloh-Avenwedde zu den leistungsstärksten Baustoffhändlern in Ostwestfalen. Seit 2015 sind wir Teil der Fretthold-Unternehmensgruppe.

Mit uns setzen Sie auf eine intensive und persönliche Beratung, auf umfassende Sortimente sowie eine fachgerechte und pünktliche Lieferung.

Unsere umfangreiche Logistik mit Spezialkränen spricht genauso für uns wie unsere langjährige Zusammenarbeit mit kompetenten Handwerksbetrieben aus der Region.

Ein partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Kunden ist für uns als Baustoff-Partner entscheidend.

Kontakt

Bussemas & Pollmeier GmbH & Co. KG

Julian Beckmann

Oststrasse 188

33415 Verl

05207 – 990-0



http://www.diebaustoffpartner.de

