Mommy Makeover: Funktion und Ästhetik nach der Geburt

Die Nürnberger Praxis BONITAS präsentiert ganzheitliche Behandlungskonzepte zur Wiederherstellung der Körperkontur nach der Schwangerschaft.

Schwangerschaft und Stillzeit führen oft zu bleibenden körperlichen Veränderungen, weshalb ein fachgerechtes Mommy Makeover weit über rein ästhetische Korrekturen hinausgeht und das Wohlbefinden in den Vordergrund stellt.

Medizinische Notwendigkeit trifft ästhetische Präzision

Ein Mommy Makeover kombiniert verschiedene operative Eingriffe, um die physiologischen Folgen einer Schwangerschaft gezielt zu behandeln. Häufig stehen die Korrektur einer Rektusdiastase – das Auseinanderweichen der geraden Bauchmuskulatur – sowie die Straffung von überschüssigem Hautgewebe im Mittelpunkt. Diese Eingriffe verbessern die Optik, stabilisieren die Körpermitte und lindern damit verbundene Rückenbeschwerden. Die Praxis BONITAS in Nürnberg setzt auf schonende Techniken und modernste Operationsverfahren. Jede Behandlung basiert auf einer individuellen anatomischen Analyse, um ein natürliches und harmonisches Gesamtergebnis zu erzielen. Der Verzicht auf standardisierte Lösungen garantiert dabei eine hohe Patientenzufriedenheit und Sicherheit.

Ganzheitliche Konzepte für Brust und Körpermitte

Neben der Bauchdeckenstraffung umfasst das Spektrum auch Korrekturen der Brustform, die durch Volumenverlust oder Gewebeerschlaffung an Kontur verliert. Hierbei kommen je nach Befund Bruststraffungen oder Augmentationen zum Einsatz. Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts bei BONITAS ist die ausführliche medizinische Aufklärung über Risiken und Heilungsphasen. Die Praxis legt Wert auf einen stabilen Gesundheitszustand der Patientinnen vor dem Eingriff, um optimale Heilungsprozesse zu fördern. Durch die Bündelung mehrerer Korrekturen in einer Operation reduziert sich die Gesamtbelastung für den Organismus im Vergleich zu mehreren Einzeleingriffen. Die postoperative Betreuung in Nürnberg sichert zudem eine engmaschige Kontrolle der Genesung und unterstützt die langfristige Stabilität der Ergebnisse.

Expertise am Kornmarkt in Nürnberg

Hinter BONITAS Plastische und Ästhetische Chirurgie steht ein Team mit langjähriger Erfahrung in der rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgie. Die zentrale Lage am Nürnberger Kornmarkt bietet Patientinnen ein diskretes und hochmodernes Umfeld für ihre Behandlung. Das Team um den Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Alejandro Marti, verfolgt einen empathischen Beratungsansatz, der die individuellen Wünsche der Patientinnen ernst nimmt und medizinisch fundiert einordnet. Die Spezialisierung auf die Behandlung von Lipödem und körperformende Eingriffe unterstreicht die fachliche Tiefe der Praxis. Ein Mommy Makeover markiert für viele Frauen den Abschluss eines persönlichen Veränderungsprozesses und den Start in ein neues Körpergefühl. Die transparente Kommunikation über individuelle Ziele bildet das Fundament für das entgegengebrachte Vertrauen.

BONITAS Plastische und Ästhetische Chirurgie mit Sitz in Nürnberg ist auf Eingriffe in der ästhetischen Chirurgie und die Behandlung von Lipödemen spezialisiert. Die Praxis unter der Leitung von Alejandro Marti steht für medizinische Exzellenz und individuelle Patientenbetreuung auf höchstem Niveau.

