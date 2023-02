„Monaco Medium“ – Ira Wolff kehrt Deutschland den Rücken.

Das spirituelle „Medium der Stars“ lebt bereits seit über einem Jahr im Fürstenstaat. Aber warum?

Die Lebensqualität der Bundesrepublik wird längst immer mehr infrage gestellt.

Wer träumt nicht davon: 300 Sonnentage im Jahr, höchste Sicherheit und keine Einkommenssteuer.

Der Zwergenstaat an der Cote d ´Azure ist seit jeher bei den Schönen und Reichen als Wohnsitz beliebt. Jeder dritte ist hier Millionär. Eine Welt voller Superlative, fernab täglicher Lebensrealität der meisten Menschen.

Nun ist Monaco um eine illustre Persönlichkeit reicher; Ira Wolff, das international bekannte Medium hat die Glaskugel eingepackt und ist nach Monte-Carlo gezogen.

Ihre Wohnung direkt am mondänen Yachthafen zeigt sie nur zu gerne, bietet sie sie doch einen fantastischen Ausblick auf den Grimaldi Felsen und den darauf thronenden Fürstenpalast. Könnte schlechter sein.

Und tatsächlich scheinen ihre wohlhabenden Klienten einer der Hauptgründe für den lohnenden Umzug gewesen zu sein. Auch wenn sie selbst lieber das „besondere Licht“ der französischen Mittelmeerküste als Grund anführt.

In Interviews kann gar der Eindruck gewonnen werden, das Gros derer, die beim Medium Rat suchen, komme gar nicht aus Deutschland. „Viele meiner Klienten kommen aus der Schweiz, aus Österreich und Norditalien“. Vertraut man auch ein Stück südlicher auf den Rat der Blondine? Die geographische Nähe zum Fürstenpalast mag da kein Zufall sein. Für die Boulevardmagazine des Privatfernsehens scheint Ira Wolff schon jetzt so etwas wie eine Monaco Expertin zu sein. Zu gern wird Sie befragt, wenn bei Fürst Albert und seiner Ex Schwimmerin mutmaßlich der Haussegen schief hängt. Über genauere Angaben hüllt die „Queen of Message“ elegant den Mantel des Schweigens. Verständlich, Vertrauen schafft man in dieser Branche wohl kaum durch Geschwätzigkeit.

Diskretion heißt das Geschäft, Noblesse obliege.

