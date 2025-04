Montibus repositioniert ikonische Münchener Highlight Towers und vermietet 1.100 Quadratmeter Gastronomiefläche an Aramark

-Sanierung und Repositionierung der ikonischen Büroobjekte unter anderem mit zeitgemäßen Lobbys, Campuscharakter und Concierge-Service

-Mietvertragsverlängerungen und Mietvertragsneuabschlüsse über 7.200 Quadratmeter noch vor der Fertigstellung der Sanierung

-Nachhaltiges Energiekonzept inkl. LEED-Zertifizierung und WiredScore-„Gold“-Konnektivitätszertifizierung

München, 12. November 2024. Der Asset-Management- und Repositionierungs-spezialist Montibus Asset Management repositioniert im Auftrag des Eigentümers die ikonischen Highlight Towers in München-Schwabing und hat mit dem Full-Service-Caterer Aramark einen Mietvertrag über 1.100 Quadratmeter abgeschlossen. Entworfen von dem renommierten Architekten Helmut Jahn und fertiggestellt im Jahr 2004, umfasst das Gebäudeensemble vier Bauwerke mit insgesamt 90.000 Quadratmetern Büro- und Gewerbeflächen. Das Sanierungs- und Repositionierungskonzept beinhaltet ein KI-gestütztes Energiekonzept, grüne Gemeinschaftsflächen sowie digitale Kommunikations- und Steuerungsapplikationen – und natürlich auch ein zeitgemäßes Design der Innenräume. Die Sanierungsarbeiten werden bis Ende des Jahres abgeschlossen sein und verlaufen planmäßig, ohne die optische Erscheinung der Highlight Towers zu verändern.

„Wir freuen uns, Aramark als neuen Mieter der 1.100 Quadratmeter großen Gastronomieflächen begrüßen zu dürfen. Aramark wird zwei Restaurants mit besonders attraktiven Konditionen für die Mieter betreiben und auch für externe Gäste einen besonderen gastronomischen Service bieten. Für den angestrebten Campuscharakter der Münchner Highlight Towers im Zuge der behutsamen Repositionierung ist das kulinarische Angebot ein wesentliches Element. Für weitere 7.200 Quadratmeter Mietfläche konnten wir neue Verträge abschließen oder verlängern“, erklärt Olaf Claessen, Geschäftsführer von Montibus Asset Management. „Für eine erfolgreiche Transformation – von einem Bürotower aus dem Jahr 2004 hin zu einem zeitgemäßen Mixed-Use-Campus mit jedem einzelnen Menschen im Zentrum der Überlegungen – sind nach unserer Erfahrung Faktoren wie Gastronomie, Service, Eingangsbereiche, Grün- und Aufenthaltsflächen sowie Fahrradgaragen inklusive Umkleiden und Duschmöglichkeiten unerlässlich. Es geht darum, die Vorteile des Büros mit den Annehmlichkeiten des Homeoffice zu kombinieren, und Mitarbeitende dort zu unterstützen, wo praktische Lösungen, Services und Annehmlichkeiten für den Alltag gewünscht sind. Die Highlight Towers können nun genau das und haben das „Kümmern“ um die Menschen in Ihre DNA neu eingebaut.“

Auf dem Weg zum zeitgemäßen Campus

Nach der Sanierung soll das moderne Campus-Konzept durch eine Reihe durchdachter Annehmlichkeiten zum Ausdruck kommen. In den modernen Lobbys sorgt ein Concierge-Service für zusätzlichen Komfort, indem er die Paketannahme sowie Bringdienste für Lebensmittel, Reinigungs- und Schneiderleistungen organisiert. Die grünen Außenbereiche laden zu erholsamen Pausen außerhalb des Büros ein und bieten eine angenehme Atmosphäre. Sport- und Freizeitangebote, wie geführte Fahrradtouren, fördern zusätzlich die Mobilität und Fitness der Nutzer. Für den entspannten Ausklang des Arbeitstags steht eine Bar zur Verfügung, die zum beliebten Afterwork-Drink einlädt. Eine hauseigene App unterstützt die Kommunikation zwischen den Mietern und erleichtert den Kontakt zur Verwaltung. Darüber hinaus bietet die App nützliche Informationen zu Essensangeboten und einen digitalen Kummerkasten. Ein Hotel auf dem Gelände rundet das Angebot insgesamt ab.

Modernes Energie- und Konnektivitätskonzept

Die Türme sind ein Wahrzeichen der Münchner Stadtlandschaft und zeigen, dass auch Glashochhäuser energetisch saniert werden können. Durch AI-gestützte Gebäudeautomation wird eine nachhaltige und jährlich effizientere Nutzung von Primärenergie ermöglicht, was zu einer Reduzierung des CO-Ausstoßes führt und gleichzeitig den Weg zur ESG-Kompatibilität in Verbindung mit LEED- und WiredScore-Gold-Zertifizierungen ebnet. Mit einer Höhe von 126 Metern und 33 Etagen bietet der höchste Turm des Ensembles eine einzigartige Aussicht und ist zugleich das zweithöchste Gebäude der Stadt. Nach dem Auszug von Amazon, das ein eigenes Gebäude errichtet, sind die obersten Etagen des Tower 2 derzeit unvermietet und bieten eine einzigartige Möglichkeit neuen Nutzern die Hochhausatmosphäre verfügbar zu machen. Die Highlight Towers in Schwabing sind verkehrsgünstig gelegen, mit direktem Zugang zur A9, in der Nähe des Flughafens und der U-Bahn-Station „Nordfriedhof“ (U6) sowie mehreren Buslinien, die schnelle Verbindungen ins Stadtzentrum bieten. Die Architektur der Highlight Towers zeichnet sich durch klare Linien und hochwertige Materialien aus, die Funktionalität und Ästhetik harmonisch vereinen und durch die Sanierung nicht beeinträchtigt werden.

Weitere Informationen zu den Highlight Towers finden Sie auch auf der Projekt-Webseite der Highlight Towers unter:

Highlight Towers München

Über Montibus Asset Management

Die Montibus Asset Management GmbH ist ein Spezialist für Investitions- und Vermietungsstrategien für Immobilien und Portfolien. Das Leistungsspektrum von Montibus und seiner Partner umfasst das Asset und Portfolio Management, die Projektsteuerung, die Vermietung sowie die Neupositionierung von Büro-, Gewerbe- und Wohnimmobilien. Unter dem Motto „we create solutions“ steht Montibus Asset Management mit Hauptsitz in Berlin für nachhaltige Qualität, Flexibilität und Umsetzungskompetenz. Europaweit managt Montibus Immobilienwerte in einer Höhe von über fünf Milliarden Euro im Auftrag institutioneller und semiprofessioneller Eigentümer und Investoren. Weitere Informationen unter www.montibus-am.de und unter: https://highlight-towers.de/

