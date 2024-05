Pocatello, 27.05.2024 – Robert Mills, ein studierter Psychologe kam im Jahr 2019 als Franchisenehmer in das TTPCG® Team von Center Manager George Collins. Gebürtig ist Robert Mills in Idaho, einem Bundesstaat im Nordwesten der USA, bekannt für seine gebirgigen Landschaften, die weitläufige geschützte Wildnis und wunderbare Erholungsgebiete. Die Hauptstadt Boise liegt in den Ausläufern der Rocky Mountains. Robert Mills entschied sich für die Franchisepartnerschaft mit dem führenden Dating Services, weil es zu TTPCG® keine Alternative gibt.

Das Motto von Robert Mills lautet „Esto perpetua“

Esto perpetua ist ein lateinischer Ausdruck und bedeutet „es sei ewig“. Es ist auch das Motto von Idaho, welches von Anbeginn das berufliche Motto von Robert Mills ist. Konkret war das Ziel von Robert Mills im Team von George Collins der umsatzstärkste Singleberater zu werden. Im Jahr 2023 rief George Collins gemeinsam mit TTPCG® einen Wettbewerb für Franchisenehmer in seinem Team aus. Zugegeben, das Umsatzziel war alles Andere als klein angesetzt. Zur vertraglichen Selbstverständlichkeit der hohen Provisionen lockte ein umweltfreundliches Luxusauto als Prämie und Dankeschön. Diese Prämie, einen Mercedes-Maybach EQS 680 SUV kann Robert Mills in Kürze voller Freude übernehmen.

Vergiss, wer du wirklich bist und werde ein Erfolgsmensch

In seinen Vorträgen als Philosophy-Professor bewies Robert Mills, dass sich Erfolg im Kopf eines jeden Menschen steuern lässt. In Europa erinnern sich sicher viele an Tsjakkaa. Emile Ratelband, ein erfolgreicher niederländischer Motivationstrainer und ehemaliger Politiker der Partei Leefbaar Nederland prägte Tsjakkaa. Sein Buch „Der Feuerläufer, so schaffst du, was immer du willst“ ist sehr empfehlens- und lesenswert.

Robert Mills erreichte alles, was er sich selbst zum Ziel setzte

Sein berufliches Ziel definierte Robert Mills damit, mit 40 Jahren mehrfacher Millionär zu sein. Bereits mit 36 Jahren war sein Ziel erreicht. Er bewohnt mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern eine herrliche Villa in bester Lage und ist stolzer Besitzer eines Robinson Helikopters. Die Lizenz PPL(H) zum Helikopter fliegen hat Robert Mills gemeinsam mit seiner Ehefrau Dr. Susann Mills, die eine erfolgreiche Philosophy-Professorin ist, erworben. Zurück zum oben erwähnten Wettbewerb: Robert Mills hat viele sehr erfolgreiche Beratungen von Singles persönlich oder via online Konferenz durchgeführt und damit viele Nutzer der Dienste des TTPCG DATING SERVICES ® gewonnen. Der Umsatz von Robert Mills im Jahr 2023 belief sich auf einen hohen siebenstelligen USD Betrag. Im März 2024 wurde Robert Mills vom Singleberater zum Center Manager berufen. Gemeinsam mit seiner Frau Susann wird Robert Mills Singleberater in seinem Center Manager Team auch mit dem Ritual des Feuerlaufes motivieren. Das Motto dabei ist, vernichte deine Ängste und du meisterst dein ganzes Leben! Beim Feuerlaufseminar können die TTPCG® Franchisenehmer selbst erleben, dass sie fähig sind, Dinge zu tun, die sie bisher für völlig unmöglich gehalten haben. Egal auf welchem Kontinent Menschen leben, Menschen, die sich täglich selbst motivieren können, über eine gewisse Intelligenz verfügen, das sind Menschen, die im TTPCG-Team sehr erfolgreich und einkommensstark werden können. Mehr Informationen unter

