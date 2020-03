Motiviert trotz Corona-Krise

Der richtige Umgang mit Krisen

Nicht nur Unternehmer leiden unter den aktuellen Entwicklungen und Veränderungen bedingt durch das Corona-Virus. Privatpersonen, Betriebe und Unternehmer erleben eine enorme finanzielle Belastungsprobe und die Angst vor der Zukunft wächst. Hinzu kommt die Angst vor Ansteckung und einem schweren Krankheitsverlauf. Um Krisen motiviert und gut zu überstehen, gibt die 5 Sterne Rednerin und Motivationsexpertin Ilsa Grabner wichtige Tipps.

1.Weniger negative Nachrichten. Versuchen Sie die täglichen Negativschlagzeilen so gut es geht auszublenden und auf ein Minimum zu beschränken und widmen Sie sich den Dingen, die Ihnen guttun.

Ilse Grabner beispielsweise geht täglich im Wald joggen, genießt die Sonne in der Natur und meditiert. Außerdem fokussiert sich die Motivationsexpertin auf die Zeit nach der Krise: Wie gestalte ich meine Zukunft? Ist es Zeit für einen Neubeginn?

2.Wie gehe ich als Firmenchef/In mit der Krise um?

Hier ist es definitiv nicht die richtige Lösung den Kopf in den Sand zu stecken. Durch die Corona-Krise haben wir Zeit geschenkt bekommen, um über die Zukunft des Unternehmens zu sinnieren und wie wir es zukunftsfit gestalten können. Neue Vertriebswege, einen Onlineshop, neue Geschäftsfelder oder Fortbildungen: Was sind Ihre Optionen für die Zukunft Ihres Business?

Interessanterweise beobachtet Motivations-Expertin Ilse Grabner in Zeiten de Krise, wie viele Unternehmer trotz immenser Verluste entspannt und geradezu glücklich wirken. Der Druck lässt merklich nach und das sich schnell drehende Wirtschaftskarussell bremst etwas ab. Durchatmen ist angesagt und das sollten wir als Geschenk sehen.

3.Wie bringe ich mein Team aus der Motivationstief?

Der erste und wichtigste Schritt muss eine offene und ehrliche Kommunikation sein. Hören Sie auf die Ängste und Sorgen und seien Sie einfach da für Ihre Mitarbeiter. Zeigen Sie mit Wertschätzung, wie froh Sie über loyale Mitarbeiter sind. Kleine Motivationsbotschaften können Mut machen.

4.Wie kann ich Stress und Ängste reduzieren?

Das Wort “Krise” besteht im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen: “Gefahr” und “Chance”. Denn was bringt es in “Gefahrensituationen” in Panik zu verfallen. Deshalb Ilse Grabners Tipp: “Legen Sie sich in die Sonne mit Ihrer Lieblingsmusik und malen Sie sich in den buntesten Farben aus, wie schön Ihre Zukunft aussehen wird. Es wird in Ihrem Leben noch Millionen von wunderbaren Momenten geben. Sie können all diese wunderbaren Momente aus der Vergangenheit herholen oder sich eine geniale Zukunft erträumen. Seien Sie Einfachmal kreativ. Das entspannt und lässt Ihre Glückshormone Purzelbäume schlagen.”, rät die Motivationsexpertin.

5.Tägliche Motivations-Booster:

-Blasen Sie in der Früh nicht Trübsal, sondern malen Sie sich Ihre schönste Zukunft aus.

-Yoga, Meditation oder Qi Gong: derzeit gibt es viele Onlinekurse kostenfrei. Stellen Sie Ihre innere Balance wieder her.

-Bringen Sie in Ihrem Arbeitsbereich motivierende Sprüche an.

-Halten Sie sooft sie möchten telefonischen Kontakt mit Ihren Lieben.

-Führen Sie ein Dankbarkeitstagebuch. Dort halten Sie die Mirkomomente des Glücks täglich fest.

Ilse Grabner überzeugt als 5 Sterne Rednerin und Motivations-Expertin in ihren motivierenden Vorträgen durch ihren begeisternden Charme und ihr Knowhow im Bereich Motivation und Business. Gleich ob Männer, Frauen, Führungskräfte, Unternehmer oder Teams – die Powerfrau führt jeden gekonnt in den richtigen Flow zurück, damit sich Fähigkeiten und Persönlichkeit wieder frei entfalten können. Die Motivationsfrau lebt auf der Bühne richtig auf. Mit Leichtigkeit springt ihre Botschaft auf das Publikum über.

5 Sterne Redner ist eine Redneragentur für Top Speaker aus den Bereichen Comedy, Motivation, Sport und Gesundheit, Teambuilding und Führung sowie Zukunftstrends und Innovation.Zum Portfolio gehören bekannte Sportler wie der U21 Fußball Nationaltrainer Stefan Kuntz, Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und Schiedsrichter Knut Kircher ebenso wie Motivator Hermann Scherer und Extremsportler Norman Bücher. Die Referentenagentur 5 Sterne Redner vermittelt gefragte Redner wie Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky und Gedächtnisweltmeister Dr. Boris Nikolai Konrad und prominente Redner wie Top-Manager Thomas M. Stein und Rechtsanwalt Franz Obst. Darüber hinaus betreut und fördert 5 Sterne Redner auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente. www.5-sterne-redner.de

Firmenkontakt

5 Sterne Redner

Thomas Muderlak

Untere Hauptstraße 5

89407 Dillingen/Donau

09071-77035-0

presse@5-sterne-team.de

http://www.5-sterne-redner.de

Pressekontakt

5 Sterne Team

Kristina Biller

Untere Hauptstraße 5

89407 Dillingen/Donau

09071-77035-0

presse@5-sterne-team.de

http://www.5-sterne-team.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.