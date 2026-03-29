MrDisc empfiehlt: MagGlow – Powerbank mit leuchtender Werbewirkung

Personaliserte Powerbank mit 5000 mAh und mit MagSafe-Kompatibilität

Die „MagGlow“ mit 5000 mAh ist mehr als eine Powerbank – sie kombiniert modernste Ladetechnologie mit einer einzigartigen LED-Logogravur, die bei Aktivierung in einer frei wählbaren Farbe leuchtet. Dadurch wird die Powerbank zu einem effektiven Werbeträger für Unternehmen, die auf innovative Promotion setzen.

Starke Leistung und flexible Ladeoptionen

Mit einer 5000mAh Li-Polymer-Batterie versorgt die „MagGlow“ mobile Geräte zuverlässig mit Energie. Die Powerbank bietet drei Ladeoptionen: kabelloses Laden mit bis zu 15W, einen USB-A-Anschluss sowie einen USB-C-Port mit 22,5W Kapazität für schnelles Aufladen. Dank der MagSafe-Kompatibilität haftet sie an iPhones und ermöglicht bequemes, kabelloses Laden.

Die kompakte Größe (140 x 66 x 14 mm) und das schlanke, schwarze Design aus hochwertigem ABS machen die Powerbank zu einem stilvollen und praktischen Begleiter im Alltag. Eine digitale Ladestandanzeige sorgt für maximale Transparenz beim Energieverbrauch.

Individuelles Branding mit Wow-Effekt

Die herausragende Eigenschaft der „MagGlow“ Powerbank mit 5000 mAh ist die personalisierbare LED-Logogravur. Bei Aktivierung der Powerbank leuchtet das gravierte Logo oder Design in einer frei wählbaren LED-Farbe, was für hohe Sichtbarkeit und einen bleibenden Eindruck sorgt. Diese Funktion macht die Powerbank zu einem exklusiven, personalisierten Werbegeschenk, das sich ideal für Firmenpräsente, Merchandise oder Promotion-Aktionen eignet.

Bereits ab 100 Stück wird die „MagGlow“ individuell personalisiert gestaltet und in einer maßgeschneiderten LED-Farbe produziert. Unternehmen erhalten eine hochwertige und innovative Möglichkeit, ihre Marke ins Rampenlicht zu rücken.

Perfekt für Marketing und Events

Die „MagGlow“ eignet sich für Unternehmen, die auf kreative Werbemittel setzen. Durch das moderne Design, die leistungsstarke Technik und die personalisierte Gravur hebt sie sich von klassischen Werbegeschenken ab und bleibt langfristig im Einsatz. Sie ist ideal für Messen, Firmenveranstaltungen und exklusive Kundengeschenke.

Lieferumfang und Verfügbarkeit

Zum Lieferumfang gehören die 5000 mAh „MagGlow“, ein USB-C-Ladekabel sowie eine weiße Faltschachtel, die sich für den direkten Einsatz als Werbegeschenk eignet.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen neben vielen anderen Werbemitteln personalisierte digitale Datenträger, mobile Ladeakkus, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher, Videokarten und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets.

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