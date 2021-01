MrDISC präsentiert: USB Stick mit 64GB für Smartphone, Tablet und PC

Für viele Anwendungen ist der USB Stick “Safe” 4in1 mit 64GB Speicherkapazität von MrDISCgeeignet. Sowohl für die Verwendung am heimischen PC als auch für unterwegs voll nutzbar am Tablet oder Smartphone. Egal ob das Smartphone einen Micro, TypeC oder iPhone Stecker benötigt. Der USB Stick verbirgt im Gehäuse sämtliche Steckverbindungen. Somit können Daten, Bilder oder Videodateien vom Speicher direkt am Tablet oder Handy wiedergegeben werden. Ebenso ist das auslagern von nicht benutzen Dateien vom Smartphone auf den USB Stick mit Hilfe einer kostenlosen APP problemlos möglich.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

