MrDISC stellt vor: Solider USB Stick mit leuchtendem Logo als Veredelung

Eine Weiterentwicklung in der Welt der USB Sticks, stellt der neue „Solid LED “ Stick von MrDISCdar. Der Flash Memory Stick lässt sich leicht mittels eines stabilen Rings an einen Schlüsselbund befestigen. Ob als USB 2.0 oder 3.0 Version beherbergt der Flashspeicher bis zu 128GB und somit genug Platz um einiges an Dateien wie Bildmaterial oder Videos zu speichern und jederzeit abrufen zu können.

Eine Besonderheit beim SolidLED Stick ist die Möglichkeit ein Firmenlogo oder Slogan mittels Gravur aufzubringen. Beim Einstecken Speichers leuchtet dann das Logo und bringt die jeweilige Botschaft oder Firma in Erinnerung. Zusätzlich kann der Stick auch noch per Sieb- oder Tampondruck veredelt werden. Eine Logoveredelung ist bereits ab 100 Stück möglich.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

