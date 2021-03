MSP AG entwickelt Bareos-Plugin für Qumulo

Python-basiert, nutzt die Qumulo-API

Snapshot-basierte Datei-Backups für konsistente Datensätze

Einfache und schnelle Ermittlung geänderter Dateien

Hamburg/Köln, 23. März 2021 – Die MSP AG stellt eine dateibasierte Backup-Möglichkeit für das Scale-out-Speichersystem Qumulo vor. Das neue, selbstentwickelte Bareos-Plugin verbindet die Open-Source-Backup-Lösung mit der Qumulo File Data Platform.

Skalierbares Dateisystem für Big Data

Die Petabyte-Ära stellt Unternehmen und andere Organisationen vor große Herausforderungen: Die Datenmengen wachsen exponentiell; gleichzeitig steigen die Ansprüche an Verfügbarkeit, Performance und Agilität. Dieser Problemstellung begegnet Qumulo. Der amerikanische Hersteller hat sein eigenes skalierbares Dateisystem entwickelt: Mit der Qumulo File Fabric (QF2) lassen sich große Datenmengen effizient speichern und verwalten.

Das QF2-Dateisystem eignet sich exzellent für hybride Umgebungen und verwaltet bei Bedarf Milliarden von Dateien – On-Premises und in der Cloud. Qumulo skaliert dank seiner verteilten Architektur zudem fast unbegrenzt und erlaubt das flexible Hinzuschalten weiterer Nodes. Das Wiederherstellen ausgefallener Laufwerke dauert nur wenige Stunden und nicht mehrere Tage wie bei herkömmlichen NAS-Speichern.

Qumulo-Backup

Auch wenn Qumulo robust und performant ist, suchen Admins oft nach einer Lösung, die Daten aus dem hybriden Datenspeicher zu sichern. Die MSP AG hat sich für eine Anbindung an eine Open-Source-Backup-Lösung entschieden und ein Python-Plugin entwickelt, das Daten über die Qumulo-API sichert.

Das neue Bareos-Plugin erstellt dateibasierte Backups des Scale-out-Speichersystems (vollständig oder inkrementell). Ein großer Pluspunkt ist seine Schnelligkeit: Viele Backup-Lösungen scannen das gesamte Dateisystem, was bei großen Datenbeständen mehrere Tage dauern kann. Das neue Bareos-Plugin ermittelt geänderte Dateien deutlich schneller und erzeugt Snapshot-basierte Sicherungen für konsistente Datensätze.

Features des Qumulo-Bareos-Plugins Anforderungen

– Nutzung der Qumulo-API –

– vollständige und inkrementelle Backups –

– Snapshot-basierte Backups für konsistente – Datensätze

– schnelle und ressourcenschonende Ermittlung – veränderter Dateien

– Sicherung einzelner Freigaben oder des gesamten Systems möglich

mindestens Qumulo Core 3.0.0 Python 2.7/3.x

aktuelle Linux-Distribution: RHEL, CentOS, Debian, Ubuntu

Bareos 18/19/20

_________________________________________________________________________________________________

“Die Integration von Enterprise-NAS-Systemen in einen Backup- & Recovery-Prozess ist oft mit erheblichen Lizenzkosten verbunden – vor allem bei großen Datenmengen. Für die Nutzung von Bareos fallen keine Lizenzkosten an, für uns also der optimale Ausgangspunkt. Die Qumulo-API bietet die Möglichkeit, besonders ressourcenschonend und effizient zu arbeiten.”

Martin Kohl, Senior Sales Consultant, MSP AG

“Wir haben mit der MSP AG einen kompetenten Partner gewonnen. Das Bareos-Plugin nutzt die Intelligenz der Qumulo-Systeme, um Handling und Performance der Datensicherungen mit unserer Open-Source-Backup-Lösung signifikant zu verbessern.”

Frank Kohler, Vice President Business Development, Bareos GmbH & Co. KG

_________________________________________________________________________________________________

Über MSP AG

Die MSP AG ist ein mittelständisches IT- und Softwareunternehmen, spezialisiert auf Entwicklung, Systemintegration, Prozessberatung und IT-Consulting. Mit mehr als 60 Mitarbeitern am Hauptstandort Hamburg und in Berlin sowie Tochtergesellschaften in New York und Winston- Salem begleitet das Unternehmen seine Kunden auf dem Weg zu mehr Effizienz und Flexibilität. Die Hamburger Firma ist seit 2020 Qumulo-Partner und seit 2021 Bareos-Partner.

Über Bareos

Bareos (Backup Archiving Recovery Open Sourced) ist eine netzwerkübergreifende Open-Source- Backup-Lösung, die Daten aller gängigen Betriebssysteme sichern, archivieren und wiederherstellen kann. Bareos entstand 2010 und wird unter der AGPLv3-Lizenz entwickelt. Die Firma Bareos GmbH & Co. KG stellt zusammen mit Partnern ein Subscription- und Support- Angebot bereit, sodass Kunden sich auf eine gewartete Backup-Umgebung verlassen können.

Über Qumulo, Inc.

Qumulo ist ein File Data Platform Marktführer für Multi-Cloud-Umgebungen und bietet für Dateidaten in großem Maßstab unübertroffene Flexibilität, Kontrolle sowie Echtzeit-Transparenz. Fortune-500-Unternehmen, bekannte Filmstudios und einige der größten globalen Forschungseinrichtungen vertrauen darauf, dass Qumulo sie bei der Innovation ihrer unternehmenskritischen digitalen Dateien dynamisch unterstützt. Qumulo macht die Verwaltung von Dateidaten kinderleicht. Das Unternehmen entwickelt kontinuierliche neue Funktionen und bietet eine einzige, ganzheitliche Lösung für alle Workloads an. Qumulos Kunden stehen persönliche Experten jederzeit beratend zur Seite. www.qumulo.com

Firmenkontakt

MSP

Karoline Malke

Virchowstraße 17-19

22767 Hamburg

+49 40 31991619-144

karoline.malke@mspag.com

http://www.mspag.com

Pressekontakt

Qumulo

Stacey Burbach

1501 4th Ave #1600

98101 WashinSeattle, WA 98101

415-310-9767

lia@pr-emea.net

http://www.qumulo.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.