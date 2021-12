MukoCell errichtet hochmoderne GMP- Reinraumherstellung für Zelltherapie in Bochum

Die MukoCell GmbH schließt erfolgreich eine Finanzierungsrunde über 2,1 Mio. EURO zur Etablierung einer neuen hochmodernen GMP-Reinraum Produktionsanlage im Biomedizinzentrum in Bochum ab.

An der von der ASKUR Invest GmbH angeführten Finanzierungsrunde beteiligten sich neben den bestehenden Investoren wie der KfW und dem Dortmunder Seedfonds auch erfahrene Privatinvestoren.

Dr. Rolf Witte von der ASKUR Invest erklärte: Wir sind sehr froh, dass wir die MukoCell GmbH, die weltweit das erste Arzneimittel für neuartige Therapien, MukoCell®, zur Rekonstruktion der Harnröhre bei der Indikation Harnröhrenverengung herstellt, bei ihrem weiteren Weg unterstützen zu können. Durch die Transplantate von MukoCell werden den Patienten im Vergleich zum traditionellen Verfahren meist erhebliche Verletzungen und langwierige Komplikationen im Mundraum erspart.

Sören Liebig, CEO der MukoCell erläuterte: Aufgrund der großen Patientennachfrage wurde die Etablierung einer eigenen GMP-Herstellungsanlage notwendig, die bis 31.01.2022 fertiggestellt sein wird. Die neue Betriebsstätte in Bochum ist so ausgelegt, dass neben der Herstellung von MukoCell® auch andere Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMP´s), im Lohnauftrag hergestellt werden können, z.B. für Produkte, die frisch aus der Forschung kommen und erste klinische Anwendung am Patienten finden sollen.

Die MukoCell GmbH ist ein biotechnologisches Unternehmen im Bereich der Zelltherapie, mit Hauptsitz in Dortmund/ Deutschland, welches ein innovatives und schonendes Verfahren bei der operativen Behandlung von Harnröhrenverengungen entwickelt und in den Markt gebracht hat. Über ein autologes Zelltransplantat (MukoCell®) können patienteneigene Zellen zur Behandlung von Harnröhrenstrikturen verwendet werden. Der aus eigener Forschung und Entwicklung des Unternehmens im Labor hergestellte Gewebeersatz ist das weltweit erste aus patienteneigenen Zellen hergestellte Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMP) in der Urologie.

