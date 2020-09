Multilinguale Verhandlungen ohne Dolmetscher: So geht’s

MultiTalk App übersetzt mehrsprachige Meetings

Wie funktionieren Informationsaustausch und Verhandlungen zwischen drei oder mehr Menschen, die keine gemeinsame Sprache sprechen? Im globalen Handel ist das keine seltene Konstellation. Bisher erforderten mehrsprachige Telefonkonferenzen oder Meetings die Hilfe von Simultan-Dolmetschern. Ein Aufwand, den kleine und mittelständische Unternehmen oft scheuen. Ab sofort gibt es eine einfache, kostengünstige Lösung für multilinguale Verhandlungen ohne Dolmetscher: Die neue MultiTalk App von Vasco Electronics.

MultiTalk ermöglicht multilinguale Gruppengespräche und Chats über Smartphone. Jeder geschriebene oder gesprochene Satz wird zeitgleich übersetzt. Alle Teilnehmer sehen oder hören die Übersetzung in der jeweils individuell gewünschten Sprache auf ihrem Smartphone. Insgesamt stehen mehr als 100 Sprachen zur Auswahl.

Die MultiTalk App eignet sich für mehrsprachige Meetings und Präsentationen genauso wie für Telefonkonferenzen. Denn es spielt keine Rolle, ob sich die Teilnehmer am selben Ort befinden oder in der ganzen Welt verteilt sind. “Mit dieser App haben wir etwas völlig Neues entwickelt. Sie ermöglicht Millionen von Menschen, mühelos internationale Geschäfte und Projekte rund um den Globus abzuwickeln”, sagt Maciej Goralski, CEO von Vasco Electronics.

Die Nutzung der App ist simpel:

1.) MultiTalk App kostenlos aus dem Google Play Store laden

2.) Ein Gespräch eröffnen und bis zu 100 Teilnehmer einladen; diese können sich über PIN oder QR Code in das Gespräch einwählen

3.) In der eigenen Sprache sprechen oder chatten; die Übersetzung erscheint sofort auf den Bildschirmen der anderen Teilnehmer in der jeweils gewünschten Sprache

MultiTalk basiert auf der bewährten Übersetzungstechnologie von Vasco Electronics und nutzt sichere Server in Deutschland. Die App läuft auf jedem Android Smartphone und ist in der Basis-Version kostenlos. Wer mehr als ein multilinguales Gespräch pro Monat führt, wählt die kostenpflichtige Version.

Vasco Electronics ist ein führender Hersteller von Sprachübersetzern und intelligenten Übersetzungsgeräten für den professionellen und privaten Bereich. Seit der Gründung im Jahr 2008 liegt der Hauptfokus des Unternehmens auf hochwertigen Übersetzern mit Spracheingabe und Sprachausgabe. Übersetzungslösungen von Vasco Electronics sind im täglichen Einsatz von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen zu finden.

