MultiMan Tipps zum Frühjahrsputz der Trinkwasseranlage

Die Reinigung der Trinkwasseranlage in Caravan & Boot ist neben der Fahrzeugpflege, Toilettenhygiene und Wasserentkeimung die wichtigste Arbeit. Ohne Tankreinigung wird in einem verkeimten Wassertank das beste Trinkwasser schlecht.

Wer die Reinigung und Entkeimung der Trinkwasseranlage in seinem Fahrzeug im Herbst hinter sich gebracht haben ist jetzt fein raus. Die Anlage wird jetzt noch mit MultiMan SchlauchRein gespült, um einen abgestandenen Geschmack aus den Leitungen zu entfernen. Danach ist es abfahrbereit.

Hat das Fahrzeug den Jahreswechsel im Süden verbracht oder in der beheizten Garage überwintert wird es jetzt Zeit die Wasseranlage zu reinigen. Die in warmer Umgebung im Wasser befindlichen Bakterien hatten eine gute Zeit und haben in Tank und Leitungen Biofilme gebildet. Selbst wenn das Fahrzeug in der “Sternengarage” geparkt hat, waren die Bakterien im warmen Winter aktiv. Der Aufwand die Bakterien und Biofilme zu entfernen ist gering. Danach ist die Trinkwasseranlage in einen hygienischen Zustand von dem keine Gesundheitsgefahr mehr ausgeht und das Wasser schmeckt wie frisch aus der Leitung.

Für eine wirksame Tankreinigung und Wasserentkeimung empfiehlt Peter Gelzhäuser die MultiBox. Er ist Inhaber und Hersteller von MultiMan® und als “Wasser Peter” in der Branche gut bekannt und ob seiner Fachkenntnis allseits geschätzt. Die MultiMan MultiBox ist eine 3-Stufen-Methode zur Tankreinigung und Wasserentkeimung, die vom “WasserPeter” vor über 20 Jahren entwickelt wurde.

Sie wird für Caravan und Boot in 4 Ausführungen hergestellt und ist jeweils in 5 Größen, ab 20 l Kanister bis 2500 l Tanks erhältlich. Sie entfernt Biofilme, desinfiziert, entkalkt und schützt Trinkwasser sechs Monate lang vor Wiederverkeimung.

Die MultiBox gibt es in vier Ausführungen als: – YellowBox zur Erstreinigung und Konservierung von Trinkwasseranlagen in Neufahrzeugen.

– PinkBox für die schnelle Reinigung und Desinfektion innerhalb von ca. 2 Stunden.

– RedBox für die gründliche Tankreinigung und Wasserentkeimung von Trinkwasseranlagen.

– BlackBox zur Sanierung und Regenerierung von Trinkwasseranlagen mit schwarzen Schläuchen.

Jede MultiBox gibt es in einer Preisspanne von knapp 35–, – bis 270,– EUR und damit bleibt kein Wunsch nach einer nachhaltigen Tankreinigung offen.

Darüber hinaus gibt es für Unglücksfälle, bei denen Dieselkraftstoff in die Trinkwasseranlage gefüllt wurde, noch die MultiMan Green Box zur Tankreinigung. www.MultiMan/Expert Info/ ET 17.1 Diesel im Wassertank.

Jetzt zum Beginn der Saison hält der “WasserPeter” noch ein besonderes Schmankerl für die Tankreinigung parat – die MultiMan OsterBox 250. Zum Preis der Normalausführung enthält sie zusätzlich zur Standardbestückung gratis eine Dose MultiNox SchlauchRein oder MultiSan ToilettenClean. Die OsterBox 250 mit dem MultiNox SchlauchRein ist gerade jetzt zur Inbetriebnahme nach der Herbstreinigung ideal oder als Sicherheitsausrüstung für unterwegs, wenn das Wasser “gekippt” ist bzw. mit dem MultiSan ToilettenClean wenn die Toilette stark riecht.

Das Sonderangebot gilt ab sofort bis einschließlich Sonntag den 05. April 2020. www.multiman.de Mitglieder von Caravaning und Yachting-Clubs erhalten zusätzlich zu dieser Aktion noch 10 % Club-Rabatt.

Ausführliche Informationen mit Bildern und Anleitungen gibt es im Newsletter Nr. 30.2 Tankreinigung

Peter Gelzhäuser GmbH stellt MultiMan Hygiene- und Pflegeprodukte selbst her oder lässt sie nach eigenen Rezepten und Entwicklungen herstellen.

Sie wurde 1991 gegründet und wird persönlich geführt von Peter Gelzhäuser als alleinigem Gesellschafter und geleitet von Peter Gloger als Betriebsleiter. Ihr Geschäftszweck liegt in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Produkten zur WasserEntkeimung, TankReinigung, FahrzeugPflege und ToilettenHygiene für Caravan und Boot, Gewerbe und Industrie.

Firmenkontakt

MultiMan Peter Gelzhäuser GmbH

Peter Gelzhäuser

Boschstr. 12

82178 Puchheim

089 80071835

089 80071836

Beratung@multiman.de

http://www.multiman.de

