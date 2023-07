Multimedia-Marketing mit Software CyberLink Promeo 365

Neue Software bietet kreativen Content für Social Media Formate, passende Grafikdesigns, einfache Gestaltung von Kurzvideos sowie die Erstellung professioneller Video-Ads

Taipeh, Taiwan — 28. Juni 2023 — CyberLink Corp. (5203.TW) stellt heute die Software Promeo 365 vor, mit der sich dank zahlreicher Vorlagen Online-Ads, Social Media Posts, Flyer oder Einladungen zu Events mit nur wenigen Klicks erstellen lassen. Die Software Promeo bietet hilfreiche Tools unter anderem für Bildausschnitte oder Einbindung in ausgewählte Video-Vorlagen. Zudem ist eine riesige Auswahl an lizenzfreien iStock-Videos und Bildern bereits integriert. Marketeers und Kreative können aus einem breiten Lineup von Stilen wählen und ihren Video-Ads individuelle Looks verleihen, um gezielt Botschaften und News mit hoher Aufmerksamkeit zu vermitteln.

Die Besonderheit bei Promeo sind die vielen und gleich einsatzbereiten Vorlagen innerhalb der Software. Über die Suchfunktion sind die Templates einfach aufzurufen, zu sichten und auszuwählen. Anschließend auf die eigenen Wünsche mit Text- und Bildmaterial per wenigen Klicks anpassen, dann speichern und hochladen. So einfach lässt sich Online-Werbung für das eigene Business oder auch Reels für alle Social Media-Kanäle mit individuellem Content erstellen.

iStock by Getty Images inklusive

Aufwändige Suche nach lizenzfreien Videos und Bildern war gestern. Über die Software Promeo 365 ist der direkte Zugriff mit effektiver Weiterverarbeitung in einem Projekt mit über 9 Millionen Video und über 130 Millionen Bilder über die iStock-Datenbank von Getty Images machbar. Und dabei kann man sich jederzeit sicher sein, für die eigenen Zwecke frei verwendbaren Content zu verarbeiten.

Versionen und Preise

Die Software Promeo 365 für Windows ist im Jahresabo für 79,99 € oder zum monatlichen Abo-Preis von 19,99 € erhältlich Für alle User, die lieber gern ihre kreativen Anwendungen als App verwenden wollen, bietet CyberLink die Promeo App an. Die Desktop-Version Promeo 365 ist ab sofort Teil der Marketing-Software für professionellen Videoschnitt PowerDirector 365 Business zum Jahresabopreis von 149,99 € oder zum monatlichen Abo-Preis von 34,99 €. Zum kostenlosen Testen bietet CyberLink die Software-Version Promeo Essential an, die für alle Interessierten hier geladen werden kann: https://de.cyberlink.com/products/promeo/features_de_DE.html

Weitere Information sind hier erhältlich: https://de.cyberlink.com/products/promeo/features_de_DE.html

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie die Software Promeo 365 testen möchten oder weitere Informationen wünschen:

CyberLink Social Media Kanäle

– Instagram PowerDirector: https://www.instagram.com/powerdirector_app/

– YouTube PowerDirector: https://www.youtube.com/c/PowerDirectorOfficial

– YouTube CyberLink: https://www.youtube.com/CyberlinkDeutschland/

###

Direkter Download Presseinformation im Word-Format: 202306_MediaAlert_CLN_PromeoPC_v2

Bildmaterial steht hier zur Ansicht und zum Download zur Verfügung.

###

Über CyberLink

CyberLink Corp. (5203.TW) wurde 1996 gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von Multimedia-Software und KI-Gesichtserkennungstechnologie. CyberLink deckt die Anforderungen der Konsum-, Geschäfts- und Bildungsmärkte mit einem breiten Sortiment von Lösungen ab, die die Erstellung digitaler Inhalte, Multimedia-Wiedergabe, Videokonferenzen, Live-Übertragungen, mobile Anwendungen und die Gesichtserkennung von KI umfassen. CyberLink hat mehrere hundert Millionen Exemplare seiner Multimedia-Software und Apps ausgeliefert, darunter den preisgekrönten PowerDirector, PhotoDirector und PowerDVD. Nach jahrelanger Forschung in den Bereichen künstliche Intelligenz und Gesichtserkennung hat CyberLink die FaceMe® Facial Recognition Engine entwickelt. FaceMe® basiert auf tiefgreifenden Lernalgorithmen und bietet die zuverlässige, hochpräzise und Echtzeit-Gesichtserkennung, die für AIoT-Anwendungen wie Smart Retail, Smart Security, Smart City und Smart Home von entscheidender Bedeutung ist. Weitere Informationen zu CyberLink auf der offiziellen Website unter de.cyberlink.com

Pressekontakte

CyberLink Corp.

CyberLink Corp.

Lara Gerhard

15F., No. 100, Minquan Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan

E-Mail: contact_pr_deu@cyberlink.com

Profil Marketing – Public Relations

Humboldtstr. 21, 38106 Braunschweig, Deutschland

Stefan Winter / Hanna Kalberlah

Tel.+49 (0) 531-38733-19

E-Mail: s.winter@profil-marketing.com