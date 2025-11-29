Mut zur Wut: Die neue PlusPerfekt Business & Wellbeing ist da!

Es ist an der Zeit Wut neu zu entdecken. Nicht die unkontrollierte, destruktive Wut, sondern die echte, klare, ehrliche Wut. Die, die uns aufrüttelt, beschützt, bewegt. Die Wut, die Veränderung möglich macht.

Die PlusPerfekt Edition Business & Wellbeing 2026 steht unter dem Motto „Mut zur Wut“. Die Jubiläumsausgabe feiert all die Momente, in denen Frauen sich geweigert haben klein beizugeben, obwohl die Welt es von Ihnen erwartetet hätte.

Zu Wort kommen Frauen, die wissen, wie kraftvoll Wut wird, wenn man sie nicht länger wegdrückt. Beispielsweise Anika Landsteiner, die das Klischee entlarvt, weibliche Wut sei unweiblich. Kara Pientka zeigt, wie Wut zu einem Motor für Veränderung wird. Paula Lambert liefert praktische Tipps, damit sich Ärger nicht länger festfrisst. Angelina Kirsch verrät, was sie innerlich aufstampfen lässt – und warum das völlig okay ist. Dr. Antonie Post macht Mut zu mehr Selbstfürsorge, weniger Diätwahn und einem liebevolleren Umgang mit unserem Körper.

Begleitet wird all das von zwei Modestrecken. Sie sind inspiriert von „Der Teufel trägt Prada“. Für’s Seelenfutter gibt es eine Portion „Pasta, Drama & All Things Italiana“ mit der Pasta Queen. In den Reisetipps geht es um Gegensätze: Das süße Nichtstun versus pure Action.

Die Jubiläumsmagazin gibt es in drei Varianten. Als E-Paper-Edition, perfekt für unterwegs und voller spannender Links, die direkt zu den Experten, Inspirationen und spannenden Brands führen. Als limitierte Print-Ausgabe (nummeriert und von Hand signiert!): Ein echtes Sammlerstück und nur solange erhältlich wie der Vorrat reicht! Oder als Premium-Package mit Beauty-Highlights! Für alle, die sich und ihrer Wut etwas richtig Gutes gönnen wollen.

PlusPerfekt ist ein OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing sowie Curvy Bride.

