My-Domain: Globale Allgemeine Verfügbarkeit

Die .MY Top-Level-Domain (TLD) aus Malaysia öffnet sich erstmals für globale Nutzer! Seit dem 21. Juni können Interessierte My-Domainnamen über renommierte globale Registrare ohne Einschränkungen registrieren. Bisher waren diese Domains ausschließlich für Nutzer innerhalb Malaysias verfügbar. Dennoch hat sich .my einen bemerkenswerten Platz gesichert: Sie belegt den dritten Rang unter den ASEAN-Ländern in der Kategorie der länderspezifischen TLDs (ccTLDs). Diese Anerkennung zeigt, dass My-Domains von Unternehmen, Regierungsbehörden, Bildungseinrichtungen und Einzelpersonen weit akzeptiert werden.

Die Erweiterung der My-Domainregistrierung für internationale Nutzer stärkt ihren Ruf als weltweit vertrauenswürdige digitale Ressource, die Innovation, Glaubwürdigkeit, Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit verkörpert.

Die sprachliche Vielseitigkeit der My-Domain ermöglicht es, bei Milliarden Englischsprechenden weltweit anzukommen. Das kurze und leicht verständliche Wort „My“ vermittelt ein starkes Gefühl von Identität und Eigentum. My-Domains eignen sich ideal, um Fähigkeiten zu präsentieren, Persönlichkeit zu zeigen und Marken zu stärken.

Für deutsche Unternehmen eröffnen sich durch die Verfügbarkeit von My-Domains vielfältige Möglichkeiten. Die globale Präsenz und das positive Image der My-Domains können genutzt werden, um Marken zu stärken und neue Märkte in Asien zu erschließen. Unternehmen profitieren von der Assoziation mit Innovation und Vertrauenswürdigkeit, die die My-Domain mit sich bringt.

Lokale Suchmaschinen in Malaysia -einschließlich der lokalen Variante von Google – bevorzugen beim Ranking Webseiten mit My-Domains. Es lohnt sich in My-Domains zu investieren: Der Return on Investment kann exponentiell sein. Für deutsche Firmen mit Niederlassung in Malaysia ist es jetzt sehr einfach, sich eine My-Domain für ihre Aktivitäten in Malaysia zu sichern. Wer die hohen Kosten einer Niederlassung scheut, kann den Markt in Malaysia mit einer Webseite auf englisch oder Malay unter einer my-Domain ansprechen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die globale Verfügbarkeit der My-Domains eine spannende Gelegenheit für deutsche Unternehmen darstellt, ihre Reichweite zu vergrößern und sich auf dem asiatischen Markt zu positionieren.

https://www.domainregistry.de/my-domains.html

https://www.domainregistry.de/my-domain.html

