Nachhaltig bauen – upcycling Terrazzo aus Betonbruch

Ein Boden mit Geschichte – aus Recyclingmaterial wird ein langlebiger, designorientierter Terrazzo

Mit Pavinodis® upcycling Terrazzo bietet die Freese Fußbodentechnik GmbH einen Bodenbelag, der Ästhetik, Nachhaltigkeit und regionale Identität vereint. Der Terrazzo wird überwiegend aus Betonbruch eines Berliner Recyclingspezialisten hergestellt und bringt so die Geschichte und den urbanen Charakter der Stadt direkt in den Raum.

Upcycling mit Geschichte

Der Pavinodis® upcycling Terrazzo ist mehr als nur ein funktionaler Bodenbelag. Jedes Bruchstück des verwendeten Betonmaterials trägt sichtbare Spuren seiner Herkunft und schafft so eine besondere Tiefe und Charakteristik. Der Einsatz von Recyclingmaterial spart wertvolle Ressourcen und stellt zugleich ein nachhaltiges Produkt dar, das aktiv zur Abfallvermeidung beiträgt. Besonders hervorzuheben ist, dass der Terrazzo lokale Materialien verwendet, wodurch er eine starke regionale Identität erhält und den urbanen Bezug widerspiegelt.

Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten

Der Bodenbelag eignet sich durch seine vielseitige Farbpalette und die Möglichkeit zur individuellen Anpassung besonders für anspruchsvolle Projekte. Von warmen Erdtönen bis hin zu kühlen Grau- und Blautönen sowie Mischungen mit Ziegelsplitt oder Marmor – Architekten und Planer finden in Pavinodis® upcycling Terrazzo ein flexibles Gestaltungselement, das sich sowohl in Neubauten als auch in renovierten Bestandsgebäuden ideal integrieren lässt.

Technische Exzellenz trifft ästhetische Verantwortung

Pavinodis® upcycling Terrazzo erfüllt hohe technische Anforderungen und verbindet gleichzeitig ein modernes ästhetisches Verständnis mit einer nachhaltigen Bauweise. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bodenbelägen, die auf Perfektion setzen, steht beim upcycling Terrazzo der natürliche Charakter des Materials im Mittelpunkt. Der geschliffene Boden zeigt sichtbare Einschlüsse – Zeugnisse der Gebäude, aus denen das Material stammt, und somit eine spannende Geschichte über die Stadt Berlin und ihre Architektur widerspiegeln.

Ein Beitrag zu gelebter Nachhaltigkeit

Freese Fußbodentechnik bietet mit Pavinodis® upcycling Terrazzo eine zukunftsorientierte Lösung, die Ästhetik, Funktionalität und Nachhaltigkeit vereint. Der Belag eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von öffentlichen Gebäuden über Kulturbauten bis hin zu anspruchsvollen Wohnprojekten. Durch die Verwendung von recyceltem Betonbruch wird ein wertvoller Beitrag zur Ressourcenschonung geleistet und nachhaltige Bauprozesse gefördert.

Pavinodis® upcycling Terrazzo ist die ideale Wahl für alle, die ökologisch bauen und dabei nicht auf Design verzichten möchten.

Pavinodis® upcycling Terrazzo

Freese Fußbodentechnik – Spezialist für Terrazzo, Designestrich und Bodenbeschichtung

Die Freese Fußbodentechnik GmbH ist spezialisiert auf exklusive Terrazzoböden, Designestriche, Kunstharzterrazzo, Kunstharz-Bodenbeschichtungen und Industrieestriche. Individuell gestaltet, verleihen diese Böden jedem Bauwerk einen unverwechselbaren Charakter – sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung historischer Objekte. Seit mehr als 30 Jahren ist das Unternehmen bundesweit ein verlässlicher Partner für Architekten, Bauherren und Planer im privaten und öffentlichen Bereich.

Mit handwerklichem Know-how, technischer Expertise und einem ausgeprägten Gespür für gestalterische Anforderungen realisiert Freese Fußbodentechnik anspruchsvolle Bodenlösungen, die Funktionalität und Ästhetik vereinen.

Die Freese Fußbodentechnik GmbH ist Teil der Freese Gruppe, einem traditionsreichen Familienunternehmen mit über 115-jähriger Geschichte und mehr als 200 Mitarbeitenden weltweit. Der Stammsitz befindet sich in Rudolstadt (Thüringen). Geschäftsführer ist Jan Evers, Vertriebsleiter Andre Tonecker.

