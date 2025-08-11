Nachhaltiges Färben von Zellulose ohne Salz wird Realität

Technologischer Durchbruch von Livinguard Technologies ermöglicht salzfreies Färben von Zellulose mit bis zu 50% geringerem Wasser- & Energieverbrauch

Livinguard Technologies hat eine bahnbrechende neue Technologie entwickelt, welche das Färben von Zellulose (Baumwolle, Viskose, Lycra) ohne die Verwendung von Salz ermöglicht. Diese innovative Technologie bringt disruptive Kostenvorteile für Färbereien und erlaubt einen entscheidenden Schritt vorwärts in eine umweltfreundlichere Zukunft der Textilindustrie.

Die Technologie Livinguard EFD (Economically/Environmentally Friendly Dyeing) bindent sich kovalent an das behandelte Gewebe und funktionalisiert dieses mit einer positiven chemischen Ladung. Diese Ladung ermöglicht im darauffolgenden Färbeprozess eine höhere Farbstoffaufnahme und Farbstoffadsorption ohne den Einsatz von Salz. In einem konventionellen Färbeprozess wird Salz eingesetzt, um die Aufnahme von negativ geladenen Reaktivfarbstoffen an die ebenfalls negativ geladenen Baumwollfasern zu ermöglichen. Währendem in einem konventionellen Prozess unfixierte Farbstoffe durch extensives Waschen bei hohen Temperaturen entfernt werden müssen, kann mit Livinguard EFD auf diese ressourcen- und zeitintensiven Prozessschritte verzichtet werden.

Im Vergleich zu gegenwärtigen Färbeprozessen führt der Einsatz der Livinguard EFD Technologie zu bis 20% Kosteneinsparungen durch einen tieferen Resourceneinsatz für Farbstoffe, chemische Hilfsmittel, Wasser und Energie. Weiter erlaubt diese neue Technologie bis 40% verkürzte Produktionsprozesse und erlaubt Färbereien dadurch, ihre Produktionskapazität ohne Kapitalinvestitionen auszubauen. Livinguard EFD schont die Umwelt durch einen bis zu 50% geringeren Verbrauch von kostbarem Wasser und Energie. Schliesslich reduziert der Einsatz der Livinguard-Technologie die im Abwasser ausgeschiedenen Farbstoffe fast vollumfänglich und trägt so entscheidend zur Reduktion von Umweltverschmutzung durch die Textilindustrie bei.

Als Grundlage für diese innovative Technologie konnte Livinguard die Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen der letzten 15 Jahre sowie das über Jahre aufgebaute Knowhow in der Textilverarbeitung nutzen. Im Rahmen des Entwicklungsprozesses für diese bahnbrechende Innovation wurden über Jahre weit über 200 verschiedene chemische Kandidaten evaluiert und schliesslich ein proprietäres Molekül entwickelt, welches den Leistungsvorgaben von Kleidermarken, den Prozessvorgaben von Färbereien und den Umweltvorgaben von Zertifizierungsstellen entspricht.

Das grundlegende Konzept des kationischen Färbens für diese innovative Technologie wurde bereits in den 1930er-Jahren zum ersten Mal beschrieben und ist daher nicht neu. Über die Jahre haben verschiedenste akademische Forschungsstellen sowie Branchenriesen an dieser Technologie geforscht. Verschiedene multinationale Unternehmen und Branchenriesen haben über die Jahre versucht, kommerzielle Lösungen zu lancieren. Dies allerdings ohne Erfolg, da diese Produkte entweder wirtschaftlich für die Färbereien nicht tragbar (zu teuer) waren, nicht den Leistungsvorgaben hinsichtlich Farbechtheit oder Färbequalität entsprachen oder zu komplex und umständlich in der praktischen Anwendung waren. Basierend auf den bisherigen Testresultaten ist Livinguard Technologies überzeugt, diese Mängel mit der Livinguard EFD Technologie ausgemerzt und den technischen Durchbruch geschafft zu haben.

„Wir schrecken nicht vor grossen Herausforderungen zurück. Nur weil es noch niemandem gelungen ist, dieses Problem zu lösen, war für mich zu keiner Zeit ein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken und aufzugeben. Nun hat sich die jahrelange und zum Teil entbehrliche Arbeit bezahlt gemacht und wir glauben, den Durchbruch geschafft zu haben.“, sagt Sanjeev Swamy, CEO von Livinguard Technologies.

Die Livinguard EFD Technologie wird zur Zeit mit verschiedenen Partnern aus der Forschung & Entwicklung weiter validiert und mit Pilot-Kunden aus der ganzen Welt intensiv tetestet. Der Start der offiziellen Vermarktung ist im vierten Quartal 2025 geplant. Weiter wird gegenwärtig die Anwendung der Technologieplatform für das Färben anderer Substrate (wie zum Beispiel Nylon, Seide, Wolle und Leder) evaluiert.

Diese Technologie hat das Potential die Umweltbelastung durch das Färben von Baumwolle massgeblich zu reduzieren. Die gegenwärtigen Färbeprozesse tragen entscheidend zur schlechten Umweltbilanz der Textilbranche bei, da sie übermässig viel Wasser und Energie verbrauchen und giftige Chemikalien durch das Abwasser freigesetzt werden. Gemäss Schätzungen von Livinguard Technologies hat diese Technologie das Potential jährlich bis zu 190 Miliarden Liter Wasser und bis zu 7 Millionen Tonnen CO2 einzusparen (Potential für die gesamte globale Produktion von gefärbter Baumwolle).

Über Livinguard EFD

Livinguard EFD ist ein chemisches Hilfsmittel zur vorgängigen Kationisierung von Zellulose, das in der Folge ein salzfreies Reaktivfärben ermöglicht. Die Lösung eliminiert fast vollständig das ansonsten exzessive Waschen des Stoffes nach dem Färben, welches in einem herkömmlichen Verfahren nötig ist um nicht fixierte, hydrolisierte Farbstoffe zu entfernen und so die benötigte Farbechtheit des Materials zu erreichen. Diese umfangreichen Waschzyklen sind der Haupttreiber für den Wasser- und Energieverbrauch im Färbeverfahren und führen zu Abwasser mit hoher Farbstoffbelastung.

Durch den innovativen Livinguard EFD Färbeprozess lassen sich auf der einen Seite Kosteneinsparungen seitens der Färbereien realisieren und die Umweltbelastung des Färbeprozesses wird durch einen signifikant geringeren Wasser- und Energieverbrauch deutlich verringert.

Livinguard EFD ist kompatibel mit bestehenden Anlagen und kann daher ohne Kapitalaufwand für Färbereien eingesetzt werden. Weiter wurde die Livinguard EFD Lösung Farbstoff-unabhängig entwickelt und kann daher ohne grössere Eingriffe in globale Lieferketten implementiert werden.

Über Livinguard Technologies AG

Livinguard Technologies ist ein Schweizer Materialwissenschaftsunternehmen mit einem breiten Lösungsportfolio für verschiedene Anwendungen in der Textilindustrie. Das Unternehmen hat eine nachhaltige Technologieplattform entwickelt, die auf verschiedenen proprietären polykationischen Polymeren basiert, welche eine innovative Funktionalisierung von Oberflächen ermöglichen, die für Verbraucher und Umwelt sicherer ist.

Die Mission von Livinguard ist es, das Wohlergehen von Mensch und Umwelt zu schützen. Livinguard hat seinen Hauptsitz in der Schweiz, betreibt ein Anwendungs- und Mikrobiologielabor in Mumbai (Indien) und verfügt über ein globales Netzwerk von Verkaufs- und Vertriebspartnern.

