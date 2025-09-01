Nahversorgungs- und Einzelhandelsimmobilien – ein Wachstumsmarkt

Kurze Laufzeit, attraktive Auszahlungen und bonitätsstarke Mieter!

Nahversorgungs- und Einzelhandelsimmobilien bieten ein äußerst stabiles Marktsegment mit Wachstumspotenzial. Für die tägliche Grundversorgung, große Handelskonzerne, Discounter und Nahversorger, bonitätsstark, stabil und planbar. In einem wirtschaftlichen Umfeld, das von Veränderungen geprägt ist, beweist der Lebensmitteleinzelhandel seine Stärke als verlässliche und zukunftssichere Assetklasse.

Nahversorgung bleibt ein stabiler Faktor – unabhängig von äußeren Einflüssen. Investitionskriterien sind eine nachhaltig gute Lage, wirtschaftlich stabile Regionen, moderne neuwertige Objekte, günstiger Einkauf und bonitätsstarke Mieter (REWE, LIDL, KAUFLAND, EDEKA, ALDI, PENNY, NETTO) mit langfristigen Mietverträgen.

Die Vorteile:

Kurze Fondslaufzeit

Attraktive Ausschüttungen

Risikostreuung

Portfolioaufbau mit deutschen, bestehenden Nahversorgermärkten (Lebensmittelmärkte)

Mindestbeteiligung 10.000 EUR

Hochprofessionelles Fondsmanagement

Hohe Cash-Flow-Sicherheit durch langfristige Mietverträge

Bonitätsstarke Mieter wie z.B. EDEKA , NETTO, ALDI, REWE, LIDL

Inflationsschutz durch indexierte Mietverträge

Weitere Informationen:

https://www.einzelhandelsfonds.de

Private Placement ab 200.000 EUR 7,5 % Zins p.a. 5 Jahre monatliche Auszahlung:

https://www.einzelhandelsimmobilien-deutschland.de/private-placement

WARNUNG: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. WICHTIGER HINWEIS: Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Bei dieser Vermögensanlage handelt es sich um ein Nachrangdarlehen mit einer vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre für den Fall der Krise des jeweiligen Emittenten und einem qualifizierten Rangrücktritt für den Fall der Insolvenz und Liquidation des jeweiligen Emittenten, mit denen erhebliche Risiken verbunden sind.

Diese Internetseite enthält ausschließlich unverbindliche Werbemitteilungen. Diese Miteilungen stellen keine Aufklärung über die Aussichten und Risiken der hier beworbenen Finanz- und sonstigen Kapitalanlagen dar. Ausführliche Erläuterungen der wesentlichen Eigenschaften dieser Finanz- und sonstigen Kapitalanlagen einschließlich der Risiken finden sich in den offiziellen Verkaufsunterlagen. Kein Anleger sollte seine Anlageentscheidung treffen, ohne den Inhalt dieser Verkaufsunterlagen zur Kenntnis genommen und verstanden zu haben. Ergebnisse bestimmter Finanz- und sonstige Kapitalanlagen aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf deren Ergebnisse in der Zukunft zu.

Die CVM Unternehmensgruppe bietet seit mehr als 30 Jahren innovative Investments. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens, von dem attraktiven Angeboten mit Alleinstellungsmerkmal.

Firmenkontakt

CVM GmbH

Stefanie Lorenzen

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021-22600

06021-22606



http://www.einzelhandelsfonds.de

Pressekontakt

CVM GmbH

Bruni Büttner

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021-22600

06021-22606



http://www.einzelhandelsfonds.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.