Natürliche Haarpflege schont die Umwelt

Feste Haarspülung für lange Haare als Alternative zu Spülung in Plastikflaschen

Umweltbewusste Konsumenten suchen immer häufiger nach natürlicher und nachhaltiger Kosmetik, die ohne überflüssigen Verpackungsmüll und reizende Inhaltsstoffe auskommt. Eine beliebte Alternative zu herkömmlichen Conditionern und Pflegespülungen in der Plastikflasche ist natürliche Haarpflege in fester Form. Die kompakte und handliche Haarpflege Bar pflegt die Haare ebenso wirksam und ist zudem – je nach Produkt und Hersteller – frei von Silikonen, Mikroplastik sowie künstlichen Duft- und Konservierungsstoffen. Ein toller Nebeneffekt: Natürliche Haarpflege bzw. feste Haarspülung wird von vielen Herstellern in umweltfreundlichen, nachhaltigen Döschen oder Schachteln verpackt. Die Haarpflege Bar von Jolu Naturkosmetik zum Beispiel wird in einer recyclingfähigen Pappdose aufbewahrt. Ein weiterer Aspekt der Nachhaltigkeit: Natürliche Haarpflege ist wesentlich ergiebiger als Haarpflegeprodukte in der Flasche und kann über einen längeren Zeitraum hinweg verwendet werden.

Natürliche Haarpflege mit ausgewählten Inhaltsstoffen

Wer bei der Pflege seiner langen Haare mit Blick auf Nachhaltigkeit auf Nummer sicher gehen will, ist mit natürlicher Haarpflege sehr gut beraten. Viele Produkte werden von Naturkosmetik Firmen hergestellt, die auf hochwertige und natürliche Inhaltsstoffe setzen. So enthalten die Produkte aus der Haarpflege Bar von Jolu zum Beispiel Arganöl für leichte Kämmbarkeit, pflanzliches Glycerin und ätherische Öle für einen angenehmen Duft. Natürliche Haarpflege in Form von Haarpflege Bars ist mittlerweile so stark nachgefragt, dass sie nicht nur in Bio Läden und im Internet wie z. B. im Jolu Naturkosmetik Online-Shop erhältlich sind, sondern auch in Naturdrogerien erworben werden können.

Natürliche Haarpflege ist leicht in der Anwendung

Die Umstellung von einem herkömmlichen Conditioner oder von einer Spülung zu natürlicher Haarpflege bzw. fester Haarspülung ist ganz einfach: Die Haarpflege Bar wird in der Hand angefeuchtet und anschließend sanft von der Haarmitte bis zum Haarende einmassiert. Sie kann aber auch über das feuchte Haar gestrichen werden. Nach dem Auftragen auf die Haare sollte die Pflege kurz einwirken. Im Anschluss wird die feste Haarpflege gründlich ausgewaschen. Wichtige Hinweise auf die Qualität von fester, natürlicher Haarpflege geben Zertifikate, die dem Produkt dermatologische Unbedenklichkeit und Nachhaltigkeit bescheinigen. Die Produkte aus der Jolu Haarpflege Bar zum Beispiel tragen das ICADA Siegel und wurden umfassend geprüft.

Jolu steht für handgefertigte und natürliche Kosmetik mit Rohstoffen aus möglichst nachhaltigem Anbau. Ganz besonderen Wert wird dabei auf die Zusammenarbeit mit den Lieferanten und Erzeugern gelegt. Denn nur durch den fairen Umgang mit Natur und Mensch können hochwertige Produkte entstehen.

Kontakt

Jolu Naturkosmetik e. K.

Carina Benkert

Demminerstraße 21

17159 Dargun

03 99 59-59 39 99

03 99 59-59 39 97

presse@shop-jolu.de

https://shop.jolu.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.