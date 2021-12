Natur meets Design

Mooskunst für Innenräume

Im japanischen Zen ist Moos ein Symbol für Ruhe und Stille. Grün steht in der westlichen Philosophie für Frische und Kraft. Die Esslinger Moos-Maunufaktur Ruof vereint die beiden Komponenten zu echter Natur-Kunst: Floristische Moos-Kunstwerke für größere und kleinere Wände wirken natürlich entspannend, reduzieren Schall und fördern das Wohlbefinden. Natürlich konserviert und gefärbt benötigen sie weder Pflege noch Wartung und sind “Hand-made in Esslingen”.

100 % Handarbeit, 100 % natürlich und 100 % pflegefrei – Moos-Bilder und -Wände verleihen Besprechungs- und Arbeitsräumen ein ruhiges Wohlfühl-Klima.

Kreativ: Floristische Mooskunst

Wer auch in Innenräumen nicht auf Natur verzichten möchte, ist bei Ruof richtig. Der Begrünungs-Spezialist bietet mit innovativen Mooswänden eine floristisch beeindruckende Lösung. Hellgrünes Kugelmoos ergänzt dunkles Waldmoos, unterschiedliche Moosarten variieren die Struktur, diverse Höhen formen ein plastisches Gesamtobjekt. Die floristische Mooskunst ist echtes Esslinger Kunst-Handwerk.

Entspannend: Wald an der Wand

Wald ist ein ganz besonderer Naturraum – er schenkt Kraft, Lebensfreude und Energie. Grün ist für die Augen erholsam und steigert die Konzentration. Ruof gestaltet Innenräume nach biophilen Grundsätzen und setzt auf Moos von europäischen Kulturflächen. “Behutsam von Hand geerntet, gereinigt, natürlich konserviert und gefärbt ist unsere Mooskunst Natur pur an der Wand.” betont Geschäftsführer Hans Martin Ruof. Für das Esslinger Unternehmen ist “Rundum-Wohlfühlen” wichtig. Mit den Moos-Installationen sorgen die Florist*innen für künstlerische Akzente und ausgeglichene Harmonie am Arbeitsplatz, in Besprechungsräumen oder Eingangsbereichen.

Individuell: Moos nach Maß

Lebendig und natürlich: Die in liebevoller Handarbeit hergestellten Unikate sind in individuellen Maßen und Designs realisierbar. Das wohltuende Grün an der Wand ist dabei völlig pflegefrei und benötigt weder Licht noch Wasser. Neben den optischen Effekten schluckt echtes Moos jede Menge Schall und sorgt so für eine angenehme Raumakustik. Die individuell gestalteten Mooswände von Ruof gibt es in unterschiedlichen Designvarianten, die Holz- oder Aluminium-Rahmen sind in Weiß, Grau und Schwarz erhältlich.

Ruof ist ein Begrünungs-Spezialist für Innen- und Außenbegrünungen. Das Esslinger Unternehmen plant und realisiert Pflanzenkonzepte für Innenräume, die Luftfeuchtigkeit und Sauerstoffgehalt optimieren.

