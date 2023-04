Naturboden Linoleum mit Klicksystem forbo marmoleum click

Mit Click wird der ökologische Bodenbelag auch für Selbstverlegung interessant

Linoleum Bodenbelag feiert als forbo marmoleum Click ein überwältigendes Comeback. Der aus Naturmaterialien bestehenden Linoleumboden kommt mit neuem Klicksytem und ist so viel einfacher als Laminat verlegbar. Die einzelnen Module werden mit einem Click ohne Kleber zusammengesteckt. Marmoleum Click kann auf nahezu jedem Untergrund verlegt werden, der rissfrei, sauber und dauerhaft trocken ist.

Damit ist Forbo Marmoleum Linoleum Parkett besonders bei der Renovierung alter Böden interessant, denn es kann einfach über den Aalten Boden geklickt werden. Forbo Marmoleum Click gibt es in Panelgrößen 90 x 30 cm und 30 x 30 cm. In Kombination ergeben sich viele Optionen für eine trendige Raumgestaltung. Marmoleum Bodenbelag Linoleum erfüllt nicht nur alle Anforderungen an ein ökologisch unbedenkliches Bauprodukt, er bietet noch viele weitere Vorteile:

– strapazierfähig

– antistatisch

– langlebig

– rutschthemmend

– hygienisch

– angenehm fußwarm

– pflegeleicht

– schwer entflammbar

– unempfindlich gegen Reibungshitze

– geeignet für Fußbodenheizung

– durch Klicksystem einfach wie Laminat verlegbar

Hier können Sie Muster von Marmoleum Click Linoleum Parkett anfordern und diesen Boden online kaufen: http://www.allfloors.de/Linoleum-Parkett-Bodenbelag

Verlegehinweise für Marmoleum Click

Wichtig: Die Marmoleum Click-Pakete sollen ungeöffnet ca. 2-3 Tage (im Winter ca. 6 Tage) in dem Raum gelagert werden, in dem sie verlegt werden. Lagern Sie die Pakete in der Raummitte und nicht vor feuchten oder frisch tapezierten Wänden.

Die Raumtemperatur sollte ca. 20 °C (mind. 15 °C) betragen, die relative Luftfeuchtigkeit ca. 50-60 %. Bei einem Neubau müssen die Außentüren und Fenster eingebaut und die Heizung in Betrieb sein. Achten Sie drauf, dass die Luftfeuchtigkeit immer mindestens 50 % betragen muss. Wird die Luftfeuchtigkeit wesentlich unterschritten, empfehlen wir den Einsatz eines elektronischen Luftbefeuchters (Verdunster), um eine extreme Austrocknung des Marmoleum Click-Bodens zu vermeiden.

Die Tradition der Linoleum-Herstellung bekommt einen neuen Wert

Im Gegensatz zu den meisten modernen Produktionstechniken hat die Herstellung von Linoleum, die auf eine über 100 Jahre alte Tradition zurückblickt, ihre kunsthandwerklichen Wurzeln bis heute behalten. Der Bodenbelag wird noch immer wie früher aus Leinsamenöl gemacht, das mit Harzen, Holzmehl und Kalksandstein gemischt wird. Um seine endgültige Form zu erhalten, wird es kalandriert (gewalzt) und getrocknet. Das Handwerk endet aber nicht mit der Herstellung: Linoleum zu verlegen und unvergleichlich schöne Designs zu entwickeln, bedarf spezieller Fähigkeiten, die bei Forbo stetig gepflegt und weitergegeben werden.

Kontaktieren Sie uns gern für alle Anfragen zu Großhandel und Vertrieb sowie zu Kooperationen und Großprojekten… unter der kostenlosen Telefonnummer 0351 79567671

https://www.bodenbelag.de/forbo

