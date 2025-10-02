NAVEE zeigt die neuen E-Scooter für Stadt und Trail

XT5, N65i II, ST5 und GT5 Series

Berlin, 15. September 2025 – Es gibt E-Scooter – und dann gibt es NAVEE. Mit den neuen Serien XT5, N65i II sowie ST5 & GT5 setzt das Unternehmen Maßstäbe in puncto Leistung, Komfort und Vielseitigkeit. Auf der IFA 2025 erstmals präsentiert, zeigen die Modelle eindrucksvoll, wie urbaner Pendelverkehr, Wochenendabenteuer und Offroad-Erlebnisse zusammenpassen können.

XT5 Series: Abenteuer, das man spürt

Der XT5 ist für alle gedacht, die gerne über Asphalt hinausblicken. Zwei kraftvolle 2200-W-Motoren bringen das Modell selbst steilen Anstiegen von bis zu 45% mühelos hinterher, während eine Reichweite von bis zu 90 km und ein optionaler Zusatzakku von 468Wh noch weiter hinausführen. Die Front- und Heck-Mid-Mounted Damping Arm™-Federungmit 60mm Federweg schluckt jede Unebenheit, und die 12-Zoll-Offroad-Reifen sorgen für festen Grip auf jedem Untergrund. Bis zu 150kg Traglast machen ihn dabei zum verlässlichen Begleiter, egal ob für Fahrer oder Gepäck. Kurz: Wer den XT5 besteigt, nimmt die Welt unter die Räder – im wahrsten Sinne des Wortes.

N65i II Series: SUV-Feeling auf zwei Rädern

Der N65i II verbindet Robustheit mit cleverer Technik. 1350W Peak-Power, 24% Steigfähigkeit und 150kg Traglastsorgen dafür, dass man sowohl durch die City als auch über leichte Trails souverän kommt. Die verbesserte Frontfederung in Kombination mit 10,5-Zoll-All-Terrain-Reifen und einem Dreifach-Bremssystem garantiert ein sicheres, stabiles Fahrgefühl. Dank der Apple Find My Integration kann der Scooter jederzeit geortet werden – ein Feature, das Alltag und Abenteuer smart verbindet.

ST5 und GT5 Series: City-Pendler mit Profil

Für die täglichen Wege durch die Stadt hat NAVEE die ST5- und GT5-Serie konzipiert.

Die ST5 Series liefert 1650W Leistung, bis zu 160 km Reichweite mit Zusatzakku und eine Steigfähigkeit von 28%. Die Damping Arm™-Federung und das 3,5-Zoll-TFT-Farbdisplay sorgen für komfortable, sichere und intuitive Fahrten. Der Clou: Der externe Akku lässt sich auch als mobile Powerbank nutzen.

Der GT5 ist der Pendler-Allrounder. Mit 1638W Motorleistung, 85 km Reichweite, 28% Steigfähigkeit und 130kg Traglast meistert er zuverlässig den Alltag. Die Doppelfederung reduziert Vibrationen, das 195mm breite Trittbrettentlastet Rücken und Beine. So wird selbst das hektische Stadtpendeln zum entspannten Erlebnis – ohne dass Fahrspaß auf der Strecke bleibt.

Ob abseits befestigter Wege, durch die City oder auf dem täglichen Arbeitsweg – mit der XT5, N65i II und ST5/GT5 Series zeigt NAVEE, dass E-Scooter mehr sein können als Transportmittel: Sie sind Begleiter für jede Strecke, jedes Abenteuer und jede Herausforderung. Kurz gesagt: Mit NAVEE fährt man nicht nur, man erlebt Mobilität neu.

Gegründet 2021, zählt NAVEE zu den globalen Innovatoren im Bereich intelligenter E-Mobilität. Mit dem Ziel, Mobilitätsbarrieren zu überwinden und moderne Lebensstile zu bereichern, verbindet das Unternehmen modernste Technik mit nutzerzentriertem Design. Heute ist NAVEE in über 60 Ländern aktiv und hat mehr als 450 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung investiert – mit dem Anspruch, Mobilität in physischer, emotionaler und kreativer Dimension neu zu definieren.

Kontakt

Brightway Technology (Netherlands) B.V

Moritz Freiberger

Dreamstreet 11

712133LK Hoofddorp

+49(0)911 310 910 53



https://naveetech.de/

