NC-Programmiersystem für die Praxis

Wenn NC-Facharbeiter oder CNC-Bediener fern der Maschine eine Bearbeitung definieren wollen, brauchen sie ein einfaches und schnelles Werkzeug: Jenseits komplexer CAD- und CAM-System überzeugt Quadro NC durch drei Wege zur Geometrie-Erstellung: per NC-Editor, anhand grafischer Elemente oder mit 2D-Datenübernahme. Nun hat SORTiENUS das 2 1/2 D-Programm für Windows 10 um komfortable Funktionen zur Kontureingabe, Rücksimulation und einen Bauteil-Baukasten erweitert.

Quadro NC ist eines der meistgenutzten 2 1/2 D-Systeme für die externe NC-Programmierung aller gängigen CNC-Steuerungen von Dreh- und Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren. SORTiENUS betreut die weltweit wachsende Anwendergemeinschaft bei der Anpassung an Maschinensteuerungen und entwickelt neue Funktionen. So wurden in der neuen Version 10.2 für Windows 10 etwa die Möglichkeiten zur Kontureingabe erweitert. Bisher konnten NC-Programme entweder im Editor erstellt oder anhand von Geometrie-Elementen wie Punkt, Kreis und Linie definiert werden. Nun erlaubt der leistungsfähige Geometriekern zusätzlich eine schnelle, direkte Geometrieeingabe. Einfach den nächsten Konturabschnitt am Bildschirm zeichnen und korrigieren oder bestätigen! Diese grafisch überprüfbare Methode lässt sich jederzeit durch die gewohnte Arbeit mit Elementen ergänzen.

Mit einer grafischen Simulation am Bildschirm werden fertige NC-Programme im Programmiersystem überprüft, bevor sie an die Dreh- und Fräsmaschinen gehen. So lässt sich zum Beispiel eine fehlerfreie Bearbeitung mit bereits vorhandenen NC-Codes absichern. Auch Quadro NC bildet den Ablauf von Dreh- und Fräsprogrammen einschließlich Werkzeugen vollständig ab. Dabei werden Werkzeugwechsel, Maschinenzyklen wie G81 oder G82 aber auch die Unterprogrammtechnik der Steuerungen in allen Details grafisch richtig aufgelöst und dargestellt.

Nun hat SORTiENUS eine wohl einzigartige Funktion hinzugefügt: Nach der Rücksimulation eines vorhandenen NC-Programms kann daraus die ursprüngliche Geometrie wieder erzeugt und ausgegeben werden! Die Geometriedatei lässt sich so als Grundlage für Varianten oder neue Bauteile nutzen. Noch mehr Möglichkeiten, von der einfachen Visualisierung bis zur Weiterbearbeitung im CAD-System, eröffnet eine Ausgabe als DXF-Grafikdatei.

Fortgeschrittene Anwender von Quadro NC freuen sich über viele komfortable Möglichkeiten, effizienter ans Ziel zu kommen. Dazu gehört die Möglichkeit, Variablen in NC-Programme einzusetzen, die beim Einlesen in die Steuerung oder im Dialoglauf geprüft und belegt werden können. Auf diese Weise lassen sich etwa mehrere Teilevarianten mit einer Geometrie erstellen.

Nun hat SORTiENUS dieses Vorgehen auf die Bearbeitung mit Technologien übertragen. Dazu werden Variablen in einer übersichtlichen Listendarstellung definiert, an beliebigen Stellen der Bearbeitung eingefügt und danach aufgerufen. Während alle Variablen beim Einlesen in die Steuerung automatisch abgefragt werden, entsteht daraus eine komplette Geometrie mit den richtigen Werkzeugen und Operationen! Im Ergebnis lassen sich auf diese Weise komplette Teilefamilien als “Makros” in Baukastenform ablegen, die bei Bedarf beliebig verwendet werden können.

Die SORTiENUS GmbH mit Sitz in Olching bei München gründet als Software- Spezialist für die Fertigungsindustrie auf über 30 Jahren Erfahrung, Know- how und Markterfolg. Das Unternehmen und seine führenden Mitarbeiter haben an den DLoG Manufacturing Solutions gearbeitet. Daraus sind führende Software-Lösungen in den Bereichen NC-Programmierung, 3D CAM, DNC sowie der fertigungsbezogenen Datenverwaltung hervorgegangen, die bisher von der SOREDI Software GmbH weiterentwickelt und gepegt wurden. Aus rechtlichen Gründen wurde zum 1.1.2018 die bisherige SOREDI Software GmbH in SORTIENUS GmbH umbenannt – sonst hat sich nichts geändert.

Kompetente Beratung und Betreuung gehören ebenso zum Dienstleistungsangebot wie Installation, Service und Schulung in den genannten Bereichen als auch für DNC-Terminals und IPC.

