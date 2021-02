Neitzert Gebäudeverwaltung – modern und transparent

Die Neitzert Gebäudeverwaltung GmbH arbeitet bei der Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien mit modernsten Methoden.

“Mehr Transparenz wird Ihnen kein Hausverwalter bieten können!” Das sagt Carina Neitzert, Geschäftsführerin der Neitzert Gebäudeverwaltung GmbH aus Limburg. Die Immobilienverwalterin aus der Domstadt hat einen sehr hohen Transparenz-Anspruch. Die Eigentümergemeinschaften und Eigentümer der von Ihrem Unternehmen betreuten Immobilien können rund um die Uhr das ganze Jahr alle Rechnungen des Objektes sowie die Kontoauszüge einsehen. “Unsere Kunden haben stets alles im Blick und sind bestens über unsere Arbeit informiert” freut sich die Diplom-Betriebswirtin (FH).

Mit moderner Technik hat sie für die Eigentümer der betreuten Objekte ein Online-Portal eingerichtet. In diesem Portal finden sich nicht nur die Dokumente der Immobilie wie Teilungserklärung, Versammlungsprotokolle, Wartungsverträge, Energieausweis und Grundrisspläne. Sondern eben auch alle Abrechnungen, Rechnungsbelege und Kontoauszüge der Immobilie. Durch einen passwortgeschützten Zugang können sich die Eigentümer so stets allumfassend informieren und das an 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.

Auf die Nutzung modernster Methoden legt die Hausverwalterin großen Wert. “Die Digitalisierung bietet nicht nur uns, sondern vor allem unseren Kunden einen großen Mehrwert. Und diesen Mehrwert geben wir gerne an unsere Kunden weiter” freut sich die Immobilienverwalterin aus Limburg. In dem Portal haben die Eigentümer zudem die Möglichkeit, Mängel an der Immobilie zu melden und über das Portal transparent die Erledigung mitzuverfolgen. Ebenso können Anträge für die Eigentümerversammlung, Schlüsselbestellungen und weitere Dienste direkt im Portal online gestellt werden.

“Das erleichtert dem Kunden die Zusammenarbeit mit uns, denn nun kann er zeitlich unabhängig von unseren Öffnungszeiten agieren” sagt Frau Neitzert.

Das Fachunternehmen mit qualifizierten und kompetenten Mitarbeitern verwaltet Wohnungs-Eigentümergemeinschaften nach dem Wohnungs-Eigentumsgesetz sowie Eigentumswohnungen und Miethäuser für Miethaus-Besitzer. Die Kunden des Unternehmens erhalten schnelle und übersichtliche Abrechnungen, die von der Neitzert Gebäudeverwaltung GmbH durchgeführten Eigentümerversammlungen sind gut vorbereitet und bestens organisiert. So erhalten die Kunden am Tag nach der Versammlung das Protokoll online zur Verfügung gestellt.

Für Miethausbesitzer werden alle Arbeiten von A-Z übernommen, also beginnend bei der Abrechnung über Neuvermietungen bis hin zur Ausstellung erforderlicher Bescheinigungen an die Mieter. “So kann sich der Hausbesitzer entspannt um wichtigere Dinge kümmern, denn wir nehmen ihm alle unangenehmen Arbeiten ab” erzählt die Immobilienverwalterin.

Außerdem kann die Hausverwaltung die Bewohner über das Portal schnell über Schäden und sonstige Neuigkeiten informieren.

Frau Neitzert legt großen Wert auf regelmäßige Weiterbildungen und besucht von daher zahlreiche Seminare und Informationsveranstaltungen. So sorgt sie dafür, dass ihr Wissen für die Kunden stets auf dem aktuellen Stand ist. Das sei gerade in der jetzigen Phase sehr wichtig, denn das seit 1.12.2020 gültige neue Wohnungs-Eigentumsgesetz verändert das bisherige Verwalten einer Immobilie radikal. Sie freut sich auf Anfragen weiterer potenzieller Kunden, denn sie möchte in der Region Limburg-Weilburg sowie in der Region Wiesbaden noch einige weitere Objekte in die Verwaltung übernehmen. “Wir stellen regelmäßig qualifiziertes Fachpersonal ein und bilden auch Auszubildende aus” betont die Geschäftsführerin. Deshalb sei das Unternehmen in der Lage, regelmäßig einige neue Objekte zu übernehmen.

“Bei uns sind Sie, Ihre Eigentümergemeinschaft oder Ihre Miet-Immobilien in guten Händen” sagt die Geschäftsführerin der Neitzert Gebäudeverwaltung GmbH.

Die Neitzert Gebäudeverwaltung GmbH ist eine hochmoderne Hausverwaltungs-Firma, die den Kunden der betreuten Objekte höchste Transparenz gewährt. So können Kunden alle Dokumente, Kontoauszüge und Rechnungen jederzeit online einsehen. Betreut werden Wohnungs-Eigentümergemeinschaften (WEG-Verwaltung) und Miethausbesitzer (Mietverwaltung).

