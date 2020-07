Neu bei Caseking: Lian Li GALAHAD AiO-Wasserkühlungen!

Berlin, 31.07.2020

Der taiwanesische Gehäusespezialist Lian Li präsentiert mit der GALAHAD-Serie seine ersten All-in-One-Wasserkühler. Die GALAHAD 240 und GALAHAD 360 Wasserkühlungen wurden auf eine hohe Kühlleistung und gleichzeitig leisen Betrieb hin optimiert. Dies gelingt durch das spezielle Dreikammerpumpendesign und die PWM-Lüfter mit hohem statischen Druck. Typisch Lian Li ist das elegante Design sowie das hohe Niveau bei der Verarbeitungs- und Materialqualität. Die integrierte D-RGB-Beleuchtung mit 3-Pin-RGB (5V) sorgt zudem für stylische Akzente in jedem System. Jetzt bei Caseking vorbestellbar!

Das AiO-Kühlerdebut von Lian Li hat einiges zu bieten und ist in zwei Ausführungen erhältlich: Die 240er-Variante eignet sich perfekt für Mini-ITX-Gehäuse und kleinere Midi-Tower. Die größere 360er-Variante ist die ideale Besetzung für große Midi- oder Big-Tower mit hitzigen Prozessoren. Beide Varianten liefern eine hohe Kühlleistung bei gleichzeitig leisem Betriebsgeräusch. Sowohl die GALAHAD 240 als auch die GALAHAD 360 ist in Weiß oder Schwarz erhältlich. Die hochwertigen Aluminiumgehäuse des Radiators und des CPU-Blocks sowie die gesleevten Schläuche sorgen für ein edles und robustes Aussehen.

Die Features der Lian Li GALAHAD AiO-Wasserkühler im Überblick:

– Integrierte, digital adressierbare RGB-LED-Beleuchtung samt Controller (Kühler & Lüfter)

– Kompatibel zu allen Sync-Softwarelösungen gängiger Mainboard-Hersteller

– 240-mm- oder 360-mm-Radiator mit zwei bzw. drei 120-mm-Lüftern

– Erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß

– Hohe Leistung durch dichten Aluminiumradiator mit 27 mm Dicke

– Leiser Betrieb durch Dreikammerpumpendesign und PWM-Lüfter

– Motherboard-Sockel: AMD: AM4 / Intel: LGA 115X, 1366, 775, 1200, 2011, 2066

– Leiser Motor in Industriequalität & 5 Jahre Garantie (Lüfter 2 Jahre)

Die starke Kühlleistung hat die Lian Li GALAHAD dem ausgeklügelten Dreikammerdesign der Pumpen/Kühler-Kombo zu verdanken. Diese besteht aus einer Kammer für die Kühlplatte, einer Verbindungskammer und einer Pumpenkammer. Die spezielle Konstruktion leitet die Kühlflüssigkeit gezielt und mit maximalen Druck auf die Kühlfinnen des Kühlerbodens, was eine schnelle Wärmeableitung zur Folge hat. Das spezielle Dreikammerdesign eliminiert obendrein Verwirbelungen der Kühlflüssigkeit und senkt so das Betriebsgeräusch der Pumpe auf nur 20 dBA bei voller Drehzahl.

Die PWM-geregelten 120-mm-Lüfter tragen zum leisen Betrieb der Lian Li GALAHAD bei. Die auf hohen statischen Druck optimierten Lüfter arbeiten in einem Drehzahlbereich von 800 bis 1900 U/min und befördern dabei bis zu 117,5 m³/h an Luft mit bis zu 2,6 mmH20 statischem Druck. Diese beachtlichen Werte garantieren eine maximale Kühlleistung und leisen Betrieb in jedem Szenario. Als besonderer Kniff ist der CPU-Kühler drehbar und seine Ausrichtung kann somit an jeden Montageort angepasst werden. Zudem kann der magnetische Deckel des Kühlers abgenommen werden, wodurch das Lian Li Logo zum Vorschein kommt und RGB-Effekte an Leuchtkraft gewinnen.

Die neuen Lian Li GALAHAD 240 & 360 AiO-Wasserkühler mit DRGB-Beleuchtung bei Caseking: https://www.caseking.de/galahad-aio

Die Lian Li GALAHAD Komplett-Wasserkühlungen mit DRGB-Beleuchtung sind bei Caseking ab sofort als Dual-Fan- (240 Millimeter) und Triple-Fan-Variante (360 Millimeter) jeweils in den Farben Schwarz oder Weiß zum Preis von 116,88 Euro bzw. 146,12 Euro vorbestellbar und voraussichtlich ab Mitte August lieferbar.

