Neu entwickeltes Medienpult für Schulen förderfähig!

Die schultech GmbH möchte mit den eigens entwickelten Medienpulten den Einsatz digitaler Medien im Unterricht niederschwellig für jeden Lehrenden ermöglichen. Das Ziel dabei ist, die digitale Bildung im ganzen Land durch einfach anwendbare Systeme zu stärken.

In deutschen Klassenräumen herrschen aktuell äußerst heterogene Ausstattungsvarianten, Möglichkeiten und Systeme. Oft sind digitale Medien, wie beispielsweise über das Notebook oder die Dokumentenkamera, nicht einsatzbereit oder nur mit hohem Aufwand zu nutzen. Dies hält Lehrende nach wie vor davon ab, solche Medien umfangreich in Ihr Unterrichtsgeschehen einzubinden, was der geforderten digitalen Entwicklung durch den DigitalPakt Schule entgegensteht.

Der DigitalPakt Schule des Bundes hat zum Ziel, digitale Medien und Geräte in allen Klassenräumen des Landes zu etablieren und dadurch die Digitalisierung der Schulen voranzutreiben. Die Voraussetzungen, welche Geräte dabei gefördert werden, legt jedes Bundesland selbst fest – aktuell ist die Tendenz stark hin zu interaktiven Tafeln, Endgeräten wie Notebooks und Tablets sowie der technischen Infrastruktur durch Schulserver und Glasfaseranbindung.

Die Lehrenden stehen dann vor der Herausforderung, die beschafften Geräte nun im Unterricht einsetzen zu müssen. Die von schultech entwickelten Medienmöbel setzen genau an dieser Stelle an – durch die Einbindung aller Endgeräte und Anzeigegeräte im Klassenraum ist es mit der integrierten Mediensteuerung möglich, per Knopfdruck zwischen den Geräten und Medien umzuschalten. Dieses integrierende System ist dabei komplett modular aufgebaut (es können sämtliche Endgeräte und Anzeigegeräte integriert werden), was das System nachhaltig und auch bei Veränderungen der Geräte weiterhin nutzbar macht.

Ein solchen Mediensystem ist bislang einzigartig und wurde vom Patent- und Markenamt geschützt. Als einziges klassisches “Möbel” ist das Mediensystem der schultech GmbH im Sinne des DigitalPakts in Baden-Württemberg förderfähig – Schulträger und Kommunen können daher die Kosten der Anschaffung zum Großteil über diesen Fördertopf abdecken und in die Zukunft der digitalen Ausstattung Ihrer Schulen investieren.

Das Mediensystem ist für jede Schulart passend, kann individuell konfiguriert und angepasst werden und ist dank des modularen Aufbaus zukunftssicher und nachhaltig konzipiert. Konfigurieren Sie sich in wenigen Schritten Ihr eigenes Medienpult direkt auf unserer Homepage.

Den Produktkonfigurator und weitere Informationen zu den Mediensystem von schultech finden Sie unter schultech.de.

Zukunft unterrichten, gemeinsam digital lernen!

