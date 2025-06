NEU: Nähmaschine für robuste Stoffe – VERITAS Power Stitch 21 Denim

Robuste Nähpower für kreative Macher

Mit über 125 Jahren Erfahrung steht Veritas für verlässliche Technik, durchdachtes Design und langlebige Produkte. Die neue Power Stitch 21 Denim vereint diese Werte und hebt sich vom Wettbewerb durch ihre überdurchschnittliche Kraft, Geschwindigkeit und Ausstattung ab – perfekt für alle, die beim Nähen keine Kompromisse eingehen wollen.

Ein Gerät, viele Möglichkeiten

Wenn kreative Projekte aus robusten Materialien entstehen sollen, braucht es mehr als eine gewöhnliche Nähmaschine. Beim Quilten mehrlagiger Decken, dem Ändern oder Kürzen von Jeans, dem Nähen von Schürzen für BBQ-Fans – etwa als persönliches Geschenk zum Vatertag – oder dem Gestalten einzigartiger Taschen aus Segeltuch: Starke Ideen verlangen nach einer leistungsfähigen Maschine, die für diese Art von Projekten geeignet ist. Entwickelt für das Nähen dicker, widerstandsfähiger Stoffe und mehrlagiger Materialien, kombiniert die neue Veritas Power Stitch 21 Denim hohe Durchstichkraft, Schnelligkeit und Präzision mit einem komfortablen Bedienerlebnis.

Kraft trifft Geschwindigkeit: 90 Watt und bis zu 1.000 Stiche pro Minute

Angetrieben von einem leistungsstarken 90-Watt-Motor, erreicht die Veritas Power Stitch 21 Denim bis zu 1.000 Stiche pro Minute – und ist damit bis zu 40 % schneller als herkömmliche Nähmaschinen. Damit eignet sie sich ideal für geübte Näherinnen und Näher, die zügig arbeiten und auch größere Projekte effizient umsetzen wollen. Ob Quilts, Taschen oder Kleidungsstücke aus schwerem Stoff: Mit dieser Maschine ist kreatives Arbeiten rasant schnell und kinderleicht.

Unerschütterliche Stärke: Metallplatte, Power Stitch Fuß und robuste Nadeln

Dank der in allen Veritas Nähmaschinen verbauten Aluguss-Rahmen-Konstruktion und der in der Power Stitch 21 Denim integrierten, stabilen Metallplatte, bewältigt das Gerät mühelos dicke Materialien wie Jeans oder Leder. Speziell für dicke Nahtstellen wurde der im Lieferumfang enthaltene Power Stitch Fuß konzipiert, der saubere Nähte auch mehrere Stofflagen mühelos meistert. Insgesamt stehen 7 unterschiedliche Füße zur Verfügung. Neben dem speziellen Nähfuß werden insgesamt 5 Nadeln mitgeliefert. Dabei handelt es sich um eine Jeansnadel für robustes, festes Material, wie Segeltuch, Ölzeug und natürlich Jeans, eine Nadel für elastische Stoffe wie Jersey oder für Badeanzüge sowie drei Universalnadeln, die bei allen weiteren Stoffarten also bei Tüll, Brokat, Samt, Seersucker, Leinen, Cord, Filz, Nylon, Loden, feinem Leder und vielen weiteren Stoffen zum Einsatz kommen. Auch sogenannte Ledernadeln sind für die Maschine verfüg- und einsetzbar. Sie sind besonders scharf und verdrängen den Stoff nicht, sondern schneiden oder stanzen ein kleines Loch ins Leder.

Viel Platz für große Ideen: Extrabreiter Anschiebetisch

Der extragroße Anschiebetisch der Nähmaschine schafft eine deutliche größere Arbeits- und Ablagefläche für großformatige Projekte wie Erwachsenenkleidung, Quilts, Gardinen oder andere Heimtextilien. So liegt der Stoff flach auf, hängt nicht herunter und die Nähte verziehen nicht. Der Anschiebetisch fördert eine bessere Haltung und entlastet die Arme beim Nähen. In der integrierten Schublade ist genug Platz für das gesamte Zubehör.

Freiarm-Funktion: Präzision auch an schwierigen Stellen

Dank der Freiarm-Funktion lassen sich auch schwer zugängliche Stellen wie Ärmel, Hosenbeine oder Kinderkleidung bequem und präzise bearbeiten – besonders bei dicken Materialien ein echter Vorteil.

Kreative Vielfalt: 21 Stichprogramme, drei Nadelpositionen und individuell einstellbarer Nähfußdruck

Mit 21 verschiedenen Stichprogrammen passt sich die Power Stitch 21 Denim flexibel an unterschiedlichste Materialien und Projekte an. Dazu gehören klassische Gerad- und Zickzackstiche für robuste Nähte, elastische Stiche für Jersey und Stretchstoffe, Overlockstiche zum Versäubern von Kanten, Zierstiche für dekorative Akzente sowie spezielle Knopflochprogramme. So gelingen sowohl funktionale als auch kreative Projekte – vom Ausbessern einer Lieblingsjeans bis hin zum kunstvoll verzierten Quilt.

Die drei einstellbaren Nadelpositionen sind perfekt zum exakten Nähen entlang von Kanten, präzisen Absteppen oder zum Einnähen von Reißverschlüssen. Der individuell regulierbare Nähfußdruck sorgt dafür, dass sowohl feine als auch sehr dicke Stoffe gleichmäßig und ohne Verziehen verarbeitet werden können. Gerade beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Materialien – etwa von Seide zu Denim – garantiert diese Funktion saubere Nähte und perfekte Stichbilder. Eine Stichlänge von bis zu 4,5 mm und eine Stichbreite von bis zu 6 mm ermöglichen perfekte Ergebnisse für unterschiedlichste Nähtechniken.

Freihand-Nähen leicht gemacht: Versenkbarer Transporteur

Dank des integrierten Drop-Feed-Systems, also dem versenkbaren Transporteur, lässt sich der Stofftransport per Schieberegler deaktivieren. Dadurch kann der Stoff frei unter der Nadel bewegt werden – ideal für Freihandquilten, kreatives Sticken, Monogrammieren oder Stopfen. So entstehen individuelle Designs ganz ohne Vorgaben durch den Transporteur.

Fünf Jahre Garantie auf alle Modelle

Bei Registrierung einer neu gekauften Veritas Nähmaschine auf der Veritas Website gewährt der Hersteller eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.

Lieferumfang:

Power Stitch Fuß, Allzweckfuß, Reißverschlussfuß, 4-Stufen-Knopflochfuß, Overlockfuß, Knopfannähfuß, Geradstichfuß, Qualitätsnadeln für Jeansstoffe, elastische Stoffe und Universalnadeln, extragroßer Anschiebetisch, Staubschutzhülle sowie weiteres Zubehör.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 329,00 Euro

Weitere Informationen:

Mehr zur Veritas Power Stitch 21 Denim unter: www.veritas-sewing.com

Tutorials gibt es hier: https://www.youtube.com/@veritassewing5429/videos

Seit 1894 steht VERITAS für hochwertige Nähmaschinen, die Tradition mit moderner Technik vereinen. Als Marke der Crown Technics, einer 100-prozentigen Tochter der BERNINA Gruppe in Steckborn (Schweiz), ist VERITAS heute wie damals ein zuverlässiger Partner für alle, die ihre Ideen mit Nadel und Faden zum Leben erwecken möchten. Veritas Nähmaschinen werden in Vietnam, unter Berücksichtigung internationaler Qualitätsstandards, in Kooperation mit einem langjährigen Partner produziert.

