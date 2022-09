Neu von Weideglück: Joghurt mit knusprigen Schokoballs

Milchwerke Schwaben erweitern ihr Sortiment um neue Produktlinie

Neu-Ulm, 26. September 2022 – Die Milchwerke Schwaben eG startet mit neuen Sorten für Joghurtliebhaber in den Herbst. Unter ihrer Marke Weideglück bringt die Molkereigenossenschaft jetzt Joghurtsorten ins Kühlregal, die mit schokoladigen Cerealienkugeln verfeinert sind. Zum Produktstart im September 2022 können sich die Verbraucher mit den Sorten „Bananenjoghurt mit Schokoballs“ und „Vanillejoghurt mit Schokoballs“ bereits auf die ersten zwei Varianten freuen.

„Kleine und große Naschkatzen werden die Kombination aus unseren Joghurtsorten Vanille und Banane mit vielen knusprigen Schokokugeln lieben“, ist Marketing-Managerin Melissa Weilbach überzeugt. Primäre Zielgruppen für die neuen Joghurt-Kreationen von Weideglück sind Familien mit Kindern und Heavy User. „Unser Ziel ist es, mit der Erweiterung unseres Sortiments im Bereich Joghurt und Desserts den Verbrauchern noch mehr Vielfalt zu bieten und unseren Handelspartnern ein zusätzliches Umsatzplus zu ermöglichen“, betont Weilbach.

Ausschließlich Milch regionaler Herkunft

Die beiden neuen Joghurtsorten sind ab Anfang September jeweils im 800-Gramm-Gebinde zu einem UVP zwischen 2,45 und 2,65 Euro im Lebensmittelhandel national erhältlich. Die zu 100 Prozent recyclebaren Becher mit wiederverschließbarem Deckel kommen direkt mit dem neuen, fröhlich-frischen Verpackungs-Design in den Handel. Wie bei allen Produkten von Weideglück stammt die Milch zur Herstellung ausschließlich von Bauernhöfen aus Bayern und Baden-Württemberg.

Weitere Infos unter: www.weideglueck.de

Die Milchwerke Schwaben sind eine mittelständische Molkereigenossenschaft mit Sitz in Neu-Ulm und im Besitz von rund 1.400 Landwirten. Die 1922 gegründete Genossenschaft verarbeitete im Jahr 2020 mit ihren rund 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 456,8 Millionen Kilogramm Milch und erwirtschaftete einen Umsatz von 239,2 Mio. Euro. Neben Natur- und Fruchtjoghurt umfasst das Produktportfolio Desserts, Käse und Butter. Für die Herstellung wird ausschließlich die Milch von Bauern aus Deutschland verwendet. Die Produkte sind unter den Marken Weideglück sowie Weideglück Bio bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich und werden in 70 weitere Länder weltweit exportiert. Desserts und Joghurts von Weideglück werden zu 100 Prozent in recyclebaren Bechern aus Polypropylen (PP) verpackt und sorgen damit für mehr Nachhaltigkeit im Kühlregal. Bei Milchprodukten in 800- bzw. 1.000-Gramm-Bechern sind die Milchwerke Schwaben nationaler Marktführer.

Weitere Informationen: www.weideglueck.de

Firmenkontakt

Milchwerke Schwaben eG

Melissa Weilbach

Reuttier Str. 142

89231 Neu-Ulm

+49 (0)731 706-221

+49 (0)731 706-282

mweilbach@milchwerkeschwaben.de

https://www.weideglueck.de/

Pressekontakt

UTZ pr GmbH

Oliver Utz

Durber 7

87657 Görisried

+49 (0)8302 – 34 99 98-0

o.utz@utz-pr.de

https://www.utz-pr.de/

Bildquelle: Milchwerke Schwaben