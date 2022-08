Neuartiger antiviraler Wirkstoffkandidat aus Kohlenhydraten blockiert das Coronavirus SARS-CoV-2 durch Hemmung von Galectin

ProLectin-M, eine neue Klasse von oralen antiviralen Medikamenten

BOSTON, MASSACHUSETTS, August 17, 2022 — BIOXYTRAN, INC. (Symbol: BIXT) (das “Unternehmen”), ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das orale Medikamente zur Behandlung von COVID-19 und anderen durch Viren verursachten Krankheiten entwickelt, gab heute bekannt, dass die Fachzeitschrift International Journal of Health Sciences1 einen von Experten begutachteten Artikel mit dem Titel “Carbohydrate ProLectin-M, a Galectin-3 Antagonist, Blocks SARS-CoV-2 Activity” veröffentlicht hat, der die in vitro-Wirkweise von ProLectin-M und die ersten klinischen Datenergebnisse, die in einem früheren Artikel (siehe unten) berichtet wurden, unterstützt. ProLectin-M ist das führende Arzneimittelmolekül in der Pipeline des Unternehmens zur Behandlung von Virusinfektionen.

In dem Zeitschriftenartikel wird der Wirkmechanismus (MOA) des oralen Galektin-Inhibitors Prolectin-M umrissen und weiter definiert. Der Artikel bestätigt und erweitert die vorläufigen klinischen Datenergebnisse aus Bioxytrans erstem von Experten begutachteten Artikel im Journal of Vaccines & Vaccination2, “Galectin Antagonist use in Mild Cases of SARS-CoV-2: Pilot Feasibility Randomised, Open Label, Controlled Trial”, wobei die Ergebnisse der klinischen Studie am Menschen eine Eliminierung der Viruslast auf nicht nachweisbare Werte innerhalb weniger Tage zeigten. Die analytischen Tests im Rahmen dieses jüngsten Zeitschriftenartikels nutzen einige der strengsten Bindungstests zwischen einer Lectin-Klasse von Proteinen und Kohlenhydraten.

1) https://sciencescholar.us/journal/index.php/ijhs/article/view/10033

2) https://www.walshmedicalmedia.com/open-access/galectin-antagonist-use-in-mild-cases-of-sarscov2-pilot-feasibility-randomised-open-label-controlled-trial-61087.html

Über Bioxytran, Inc.

Bioxytran, Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das neuartige Therapien entwickelt, die auf die Behandlung erheblicher ungedeckter medizinischer Bedürfnisse in den Bereichen Virologie, degenerative Erkrankungen und Hypoxie abzielen. Der führende Wirkstoffkandidat, Prolectin-M, ist eine neue Klasse von antiviralen Medikamenten, die sich gegen Galektine richten, die bei entzündlichen, fibrotischen und bösartigen Erkrankungen eine Rolle spielen, und an die konservierte Region des Spike-Proteins binden, die gemeinhin als Galektinfalte bekannt ist. Die anderen Entwicklungsprogramme von Bioxytran betreffen die Behandlung von Lungenfibrose und Schlaganfall. Weitere Informationen finden Sie unter www.bioxytraninc.com.

Über Galektine

Galectine sind kohlenhydratbindende Proteine, die an vielen physiologischen Funktionen beteiligt sind, wie Entzündungen, Immunreaktionen, Zellmigration, Autophagie und Signalübertragung. Sie werden auch mit Krankheiten wie Fibrose, Krebs und Herzkrankheiten in Verbindung gebracht.

Über Lektine

Galectine sind eine Klasse von spezifischen Lektinen. Lektine sind eine besondere Klasse von in der Natur weit verbreiteten Proteinen, die Kohlenhydrate und Glykokonjugate selektiv erkennen und über ihre Bindungsstellen reversibel an sie binden. Diese Proteine, die durch Hämagglutinationstests nachgewiesen werden können, interagieren mit verschiedenen Kohlenhydraten, die auf Zell- und Virusoberflächen vorhanden sind.

Über ProLectin-M

ProLectin-M ist ein oral verabreichter experimenteller neuer Arzneimittelkandidat, der auf den Teil der Kohlenhydratbindungsdomäne des Coronavirus SARS-CoV-2 abzielt. Es wird erwartet, dass ProLectin-M die Bindung des Virus an die Zelle beeinträchtigt und dadurch das Eindringen des Virus in die Zellen verhindert. Vorläufige präklinische In-vitro- und In-vivo-Daten zeigen, dass ProLectin-M für den Menschen nicht toxisch ist. ProLectin-M wurde in einer offenen, randomisierten, kontrollierten klinischen Machbarkeitsstudie bei COVID-19-Patienten mit leichter bis mittelschwerer COVID-19-Erkrankung eingesetzt.

Bioxytran ist ein pharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das Plattformtechnologien in den Bereichen Glykovirologie, Hypoxie und degenerative Erkrankungen entwickelt, um Viren zu eliminieren und die Lebenserwartung durch die Entwicklung von Kohlenhydrat-Wirkstoffen zu verlängern.

