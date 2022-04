Neue Anlaufstelle für Traumjobs in München

home of jobs eröffnet Büro in der Görresstraße 9

Der bundesweit tätige Personaldienstleister home of jobs hat am Monatsersten neue Räumlichkeiten in der Münchner Maxvorstadt unmittelbar am U-Bahnhof Josephsplatz bezogen.

Die Zukunft hat viele Namen:

Für Schwache ist sie das Unerreichbare,

für die Furchtsamen das Unbekannte,

für die Mutigen die Chance.

Victor Hugo

Getreu diesem Zitat sieht home of jobs am neuen Standort die Chance Arbeitskräfte und Traumarbeitgeber in Zukunft noch besser zueinander zu bringen – sowohl im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung als auch in der direkten Jobvermittlung. Angeboten werden vorrangig attraktive Jobs im medizinischen Bereich von A wie Altenpfleger (m/w/d) (examiniert) über G wie Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) und M wie MTRA (m/w/d) bis Z wie Zahnärzte (m/w/d).

Ergreifen auch Sie die Chance für einen Jobwechsel und kommen Sie einfach auf einen Kaffee vorbei oder schauen Sie auf unserer Homepage nach für Sie passenden Jobangeboten!

Die “home of jobs holding GmbH” mit Sitz in Neumünster ist ein Personaldienstleister, der sich auf die Rekrutierung und Vermittlung von Fach- und Führungskräften spezialisiert hat. Dabei bietet das Unternehmen klassische Recruiting Services ebenso an wie spezifische Individuallösungen.

Mit exzellentem Branchen Know-How und einem guten Gespür für Persönlichkeiten bedient das Team um Geschäftsführer Frank Lambert die Sparten büro & finanzen, industrie & engineering, recht & steuer sowie medizin & pflege im gesamten Bundesgebiet.

