NEUE AUFLAGE: Chairside-Leistungen in der Zahnarztpraxis

Zahntechnische Leistungen sicher erkennen, vollständig dokumentieren, richtig abrechnen

Balingen, 06. Oktober 2025 – Spitta, Deutschlands führendes Fachmedienunternehmen für Zahnmedizin und Zahntechnik, veröffentlicht die 5. überarbeitete und erweiterte Auflage des Nachschlagewerks “ Chairside-Leistungen in der Zahnarztpraxis„. Zahnärztinnen, Zahnärzte und Praxisteams erhalten damit eine praxisnahe Unterstützung, um zahntechnische Leistungen direkt am Behandlungsstuhl sicher zu erkennen, vollständig zu dokumentieren, korrekt abzurechnen – und so Honorarausfälle zu vermeiden.

Chairside-Leistungen rechtssicher abrechnen

Ob Provisorien ausarbeiten, Kronen anpassen, Abdrucklöffel individualisieren oder Zahnfarben bestimmen: Täglich erbringen Zahnarztpraxen zahntechnische Leistungen direkt „Chairside“. Doch viele dieser Leistungen werden nicht oder nicht vollständig abgerechnet. Das Nachschlagewerk zeigt: Jede Praxis erbringt Chairside-Leistungen – und jede Praxis kann sie korrekt abrechnen.

Vorteile für den Praxisalltag

Mit dem Nachschlagewerk gewinnen Zahnärztinnen und Zahnärzte Abrechnungssicherheit und erschließen ungenutzte Potenziale. Zahlreiche Fallbeispiele, Abrechnungshinweise und Tipps zur Preisberechnung erleichtern den direkten Einsatz in der Praxis.

Die zentralen Vorteile im Überblick:

-Alles im Blick: Chairside-Leistungen übersichtlich erklärt, praxisnah beschrieben und sofort anwendbar

-Sicher abrechnen: Eigene Nummern anlegen, Preise realistisch kalkulieren und korrekt abrechnen

-Mehr Klarheit: Verständliche Hinweise zu Patientenaufklärung, Honorarvereinbarung, Dokumentation und Kostenerstattern

Praxisnah und verständlich aufbereitet

Das Werk erläutert Schritt für Schritt, welche Leistungen als Chairside-Leistungen gelten, wie sie dokumentiert werden und welche Positionen abrechenbar sind. Besonders wertvoll: Tipps zur Anlage eigener Nummern für nicht in der BEB enthaltene Leistungen sowie praxisgerechte Kalkulationshilfen. Ergänzt wird der Inhalt durch Hinweise zur Patientenaufklärung, zur transparenten Honorarvereinbarung und zum souveränen Umgang mit Versicherern und Beihilfestellen.

Die 5. Auflage von „Chairside-Leistungen in der Zahnarztpraxis“ ist mehr als ein Nachschlagewerk – es ist ein praxisnaher Leitfaden für Zahnarztpraxen, die ihre Abrechnungskompetenz steigern und Honorarausfälle vermeiden möchten. So sichern Sie eine faire und vollständige Vergütung Ihrer täglichen Arbeit.

Das Buch ist ab sofort erhältlich! Weitere Informationen und Leseproben unter: www.spitta.de/chairside

Bibliographische Daten

Karina Müller

Chairside-Leistungen in der Zahnarztpraxis

5., überarbeitete und erweiterte Auflage

350 Seiten, 17 cm x 24 cm

Erscheinungsjahr: 2025

ISBN: 978-3-910397-41-5

191,53 EUR brutto

