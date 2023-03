Neue Datenbank mit lizenzfreien Fotos alter Menschen

Bilder alter Menschen zur kostenlosen Nutzung

Das englische Centre of Ageing Better hat eine kostenlose Datenbank gestartet, die realistische Bilder alter Menschen enthält.

Ziel sei es, stereotype und häufig negative Ansichten über das Alter zu revidieren. Die Fotos zeigen neutrale bis positive Bilder alter Menschen und sollen dazu beitragen, Altersdiskriminierung zu reduzieren und das Klischee zu widerlegen, dass die meisten älteren Menschen krank und gebrechlich seien.

Die Datenbank enthält über 2 000 Fotos und wird regelmäßig aktualisiert. Sie bietet Journalisten, Organisationen und Einzelpersonen eine grosse Auswahl an Bildern alter Menschen.

Link zur Datenbank mit Bildern alter Menschen: https://ageingbetter.resourcespace.com/pages/home.php

Man darf die Fotos kopieren, verändern, verbreiten, sogar für kommerzielle Zwecke, ohne um Erlaubnis zu fragen.

Die Nennung des Centre of Ageing Better ist nicht erforderlich, aber erwünscht.

Link zu den vollständigen Nutzungsbedingungen: https://ageing-better.org.uk/sites/default/files/2021-05/Age-positive-image-library-May-21.pdf

Der Initiator: Das Centre of Ageing Better

Das englische Centre of Ageing Better (Zentrum für besseres Altern) leistet Pionierarbeit, um ein besseres Altern für alle Menschen zu ermöglichen. Dazu gehört die Bekämpfung von Altersdiskriminierung, die Schaffung von altersfreundlichen Arbeitsplätzen und altersfreundlichen Wohnungen und Häusern.

Jeder hat das Recht auf ein gutes Leben, wenn er älter wird, und unsere gesamte Gesellschaft profitiert davon. Viele Menschen sehen sich noch mit großen Hindernissen konfrontiert. Infolgedessen leben viele ältere Menschen in schlechten Wohnungen, haben mit Armut und schlechtem Gesundheitszustand zu kämpfen und fühlen sich in ihren Gemeinschaften und der Gesellschaft unsichtbar.

Altersdiskriminierung, einschließlich Diskriminierung in der Beschäftigung, krasse Ungleichheiten in der Gesundheit und den finanziellen Verhältnissen der Menschen, chronisch unzureichende Investitionen in die Förderung eines guten Alterns und ein Mangel an politischer Aufmerksamkeit – all dies trägt zu diesem wachsenden und kritischen Problem bei.

„Im Centre of Ageing Better leisten wir Pionierarbeit, damit ein besseres Altern für alle Wirklichkeit wird. Unser Ziel ist es, die Verantwortlichen zu inspirieren und zu informieren, um die Ungleichheiten, mit denen ältere Menschen konfrontiert sind, zu beseitigen. Wenn wir es richtig anpacken, können mehr von uns bei guter Gesundheit und finanzieller Sicherheit leben und im Alter fair und mit Respekt behandelt werden.“

Quelle: https://ageing-better.org.uk/about-us

Wenn dieser Beitrag für Sie interessant war, könnte Ihnen auch der folgende Beitrag gefallen: https://agesuit.com/old-lives-matter/

Die Age Suit Germany GmbH in Saarbrücken ist ein Anbieter von Simulations-Tools für Unterricht, Forschung und Produktentwicklung. Unser Kern-Produkt, der Alterssimulationsanzug AgeMan®, dient dazu, gesundheitliche Einschränkungen des Alters für jüngere Menschen unmittelbar erfahrbar zu machen.

Firmenkontakt

Age Suit Germany GmbH

Andrea Meyer-Hentschel

Kirchweg 28

66133 Saarbrücken

0681841203122

https://agesuit.com/alterssimulationsanzug-3/

Pressekontakt

Age Suit Germany GmbH

Chantal Fuhr

Kirchweg 28

66133 Saarbrücken

0681 841203122

https://agesuit.com/alterssimulationsanzug-3/

Bildquelle: © Centre of Ageing Better