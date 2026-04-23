Neue Hausverwaltung in der Region Frankfurt startet durch

BANI Hausverwaltung & Immobilien bietet persönliche Betreuung, klare Prozesse und zuverlässige Verwaltung für Eigentümer

Frankfurt am Main, [Monat Jahr] – Mit der Gründung von Bani Hausverwaltung & Immobilien erweitert sich das Angebot an professioneller Immobilienverwaltung in Frankfurt am Main und der angrenzenden Region um einen Anbieter mit klarem Fokus: persönliche Betreuung, verlässliche Abläufe und eine Verwaltung, die sich konsequent an den Bedürfnissen von Eigentümerinnen und Eigentümern orientiert.

Das Unternehmen betreut Wohnungseigentümergemeinschaften sowie Miethäuser und bietet individuelle Lösungen für private Eigentümerinnen und Eigentümer, die Wert auf eine strukturierte und zuverlässige Verwaltung legen.

„Viele Eigentümer wünschen sich vor allem eines: eine Hausverwaltung, die erreichbar ist, verbindlich arbeitet und Themen aktiv vorantreibt. Genau darauf haben wir unser Unternehmen ausgerichtet“, erklärt Gründer Herr Sundri.

Klare Prozesse, feste Ansprechpartner und echte Entlastung

Bani Hausverwaltung & Immobilien setzt bewusst auf eine enge Zusammenarbeit mit den Kundinnen und Kunden. Statt anonymer Strukturen stehen persönliche Ansprechpartner, klare Zuständigkeiten und nachvollziehbare Prozesse im Mittelpunkt.

Ziel ist es, Eigentümerinnen und Eigentümer im Alltag spürbar zu entlasten – sowohl organisatorisch als auch wirtschaftlich.

Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem:

– vollständige Verwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften

– Organisation und Durchführung von Eigentümerversammlungen

– rechtssichere und transparente Jahresabrechnungen

– Kommunikation mit Eigentümern und Mietern

– Koordination von Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen

– professionelle Mietverwaltung inklusive Neuvermietung

„Eine gute Hausverwaltung erkennt Probleme frühzeitig, handelt vorausschauend und sorgt für klare Abläufe. Genau das erwarten unsere Kunden – und genau das liefern wir“, so Sundri.

Fokus auf Qualität und nachhaltige Betreuung

Neben der operativen Verwaltung legt das Unternehmen großen Wert auf die langfristige Entwicklung der betreuten Immobilien.

Dazu gehören unter anderem:

– strukturierte Planung von Instandhaltungsmaßnahmen

– enge Abstimmung mit qualifizierten Fachbetrieben

– wirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen im Interesse der Eigentümer

– transparente Kommunikation bei allen wichtigen Themen

So entsteht eine Verwaltung, die nicht nur reagiert, sondern aktiv zur Werterhaltung und Entwicklung der Immobilien beiträgt.

Regional verankert in Frankfurt und Umgebung

Bani Hausverwaltung & Immobilien konzentriert sich bewusst auf Frankfurt am Main und die umliegende Region. Die räumliche Nähe ermöglicht kurze Wege, schnelle Reaktionszeiten und eine persönliche Betreuung vor Ort.

„Wir möchten für unsere Kunden gut erreichbar sein und uns aktiv um ihre Immobilien kümmern. Das funktioniert am besten regional und mit klaren Strukturen“, erklärt Sundri.

Über den Gründer

Herr Sundri verfügt über langjährige Erfahrung in verantwortungsvollen Führungspositionen und bringt ein ausgeprägtes Verständnis für Organisation, Servicequalität und effiziente Abläufe mit. Durch die Verwaltung eigener Immobilien sowie gezielte Weiterbildungen im Immobilienbereich hat er sich frühzeitig auf den Schritt in die professionelle Hausverwaltung vorbereitet.

Mit der Gründung von Bani Hausverwaltung & Immobilien verfolgt er das Ziel, Eigentümerinnen und Eigentümern eine verlässliche und moderne Verwaltungslösung anzubieten.

BANI Hausverwaltung & Immobilien GmbH in Frankfurt ist die professionelle Hausverwaltung, die sich mit hohem Dienstleistungsgedanke um kleine und mittelgroße Objekte kümmert.

Firmenkontakt

BANI Hausverwaltung und Immobilien GmbH

Hunni Sundri

Darmstädter Landstraße 116

60598 Frankfurt am Main

069 509588451



https://bani-hausverwaltung-immobilien.de/

Pressekontakt

PIWI Privates Institut der Immobilienwirtschaft Gm

Andreas Schmeh

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