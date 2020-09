Neue Infrarot-Heizstrahler bei easyTherm auch für Draußen

Für stimmungsvolles Ambiente auch im Außenbereich

Heizstrahler für Veranden, Terrassen und Wintergärten im privaten Bereich sowie für Hotellerie und Gastronomie, die stylisch aussehen und für angenehmes Ambiente sorgen.

Etwas Neues bieten, noch mehr Kundennutzen und die Qualität im Fokus haben – das ist easyTherm mit seinen Indoor- und Outdoor-Strahlern gelungen.

Mit dem powerHeat indoor bietet easyTherm einen modischen Dunkelstrahler, der sowohl für den Innenbereich als auch für windgeschützte Außenbereiche eingesetzt werden kann. Dank ihrem einzigartigen Aufbau und Design sorgt die Heizung für angenehme Wärme ohne störendem Licht und bringt zeitlose Eleganz in jede Anwendungssituation. Dabei ist der Infrarotstrahler nicht nur außerordentlich haltbar und langlebig sondern auch rasch montiert und einfach über Fernbedienung regelbar.

Vorteile im Überblick:

-Für Indoor- und Industrieanwendung: Veranden, Wintergärten, Gastgärten, Bars, Industriehallen etc.

-Stimmungsvolles Ambiente dank angenehmer Wärme ohne Licht

-durchdachter Aufbau für außerordentliche Haltbarkeit und Langlebigkeit

-zeitlose Eleganz durch einzigartiges Design

-rasche, einfache Montage und Wartungsfreiheit

-optimale Wärme-Leistung bei geringem Energieverbrauch

-mit praktischer Fernbedienung erhältlich

-Fast On-Automatik für schnelles Aufheizen

-Timer-Funktion für Programmierung von Uhrzeit sowie Ein- und Ausschaltzeiten

Wer das abendliche Zusammensitzen auf der Terrasse oder im Wintergarten nicht nach Innen verlegen möchte, profitiert vom easyTherm powerHeat outdoor, der unbegrenzt im Außenbereich eingesetzt werden kann. Der leistungsstarke Heizstrahler ist in sechs Stufen bequem über Fernbedienung steuerbar und sorgt bei optimaler Wärme-Leistung für Behaglichkeit im Freien. Zudem wird der Außenstrahler durch sein hochwertiges Matt-Design in elegantem Schwarz überall zum echten Hingucker.

Vorteile im Überblick:

-Für Outdoor-Anwendung: Terrassen, Wintergärten, Gastgärten etc.

-spürbare Wärme-Wirkung innerhalb weniger Sekunden nach dem Einschalten

-6 Leistungsstufen bequem über Fernbedienung steuerbar

-Soft-Start mit einzigartiger Memory-Funktion

-hochwertiges Matt-Design in elegantem Schwarz

-optimale Wärme-Leistung für Behaglichkeit im Freien

-rasche, einfache Montage und Wartungsfreiheit

-außerordentliche Haltbarkeit und Langlebigkeit

Über die easyTherm GmbH (easyTherm)

Die easyTherm GmbH ist der Kompetenzführer für Infrarotheizungen und Premium-Marken Partner der e-Marke Austria. Zahlreiche Auszeichnungen, wie Spitzenplatzierungen beim Energy Globe Award im Burgenland – beweisen Energieeffizienz und höchste Qualität der Infrarotheizungen, die zu 100% in Österreich produziert werden. Zahlreiche zufriedene Kunden genießen die Wärme vom Infrarot-Pionier in mehreren Tausend Wohnprojekten. Als technologischer und qualitativer Marktführer arbeitet easyTherm mit verschiedenen Universitäten und dem Fraunhofer-Institut zusammen. Das Ergebnis: höchste Energieeffizienz und damit Kosteneinsparungen, nachgewiesene jahrzehntelange Haltbarkeit, TÜV-Typenprüfung, 4-fach Garantie (5 Jahre Vollgarantie, Wärmegarantie, Sicherheitsgarantie, easyLiving – Garantie für Elektrosmogfreiheit) sowie Hygienezertifikat für den Medizinischen Bereich. Das Unternehmen ist in zahlreichen Gremien und Institutionen mit dem Ziel tätig, Infrarotheizungen den korrekten rechtlichen und normungstechnischen Status zu geben. easyTherm bietet mit über 2000 Varianten die größte Produktvielfalt und damit maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf. Beratung, fachgerechte Auslegung, Verkauf und Einbau der Infrarotheizungen erfolgt durch mehr als 460 zertifizierte Elektrotechnikpartner in Österreich und diversen Länderpartnern. Für die einfache Einbindung in die zeitgemäße Gebäudesystemtechnik stehen neben eigens entwickelter Software für korrekte Heizlastberechnung nach Europa-Norm (easyTool), Ausschreibungstexte und CAD Blöcke für AutoCAD & Autodesk Revit 3D zur Verfügung.

