Neue Klangwelten für das Auto

Asahi Kasei Microdevices startet den Verkauf des AK7709VQ Multicore-DSP für Automotive-Anwendungen

Düsseldorf, Tokyo und New York, 27. Juli 2023 – Asahi Kasei Microdevices (AKM) stellt mit dem AK7709VQ einen neuen Multicore-Digital-Signalprozessor (DSP) vor, der für die Klanggestaltung der nächsten Generation im Fahrzeug entwickelt wurde. Die herausragende Echtzeit- und Leistungsfähigkeit dieses DSP ermöglicht ein beeindruckendes Klangerlebnis für die Fahrzeuginsassen.

Die Einführung von autonomen Autos erlaubt den Fahrzeugnutzern, sich mehr Zeit für Arbeit, Unterhaltung oder Entspannung zu nehmen. Damit verändern sich auch die Erwartungen der Autokäufer an den Innenraum grundlegend. Die Fähigkeit, eine maßgeschneiderte und ruhige Umgebung mit einem erstklassigen Hörerlebnis zu schaffen, wird somit zu einem entscheidenden Unterscheidungsmerkmal für das Fahrerlebnis. Als globaler Komplettanbieter für die Klangumgebung im Fahrzeug blickt AKM auf mehr als 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Premium-Soundtechnologie für Autos zurück. Mit dem neuen AK7709VQ DSP bringt das Unternehmen das Potenzial für ein natürliches und immersives Klangerlebnis im Fahrzeug auf ein neues Level.

Mit einer Verarbeitungsleistung von 7.000 MIPS (Millions of Instructions per Second) und 2,75 MB integriertem Speicher führt der AK7709VQ eine echtzeitfähige Audioverarbeitung mit hoher Auflösung für Mehrkanallautsprecher-Arrays durch und ermöglicht einen ruhigen Fahrzeuginnenraum mit immersiver und detailreicher Musikwiedergabe. Zusätzlich unterstützen die beiden integrierten HiFi 4 DSP-Kerne Software von Drittanbietern. Die einzigartige Funktionsausstattung des AK7709Q umfasst zudem eine hochfrequente Mehrmikrofon-Sprachverarbeitung, die auch freihändige Kommunikation und Kommunikation im Fahrzeug ermöglicht. Die integrierte Audio-Hub-Funktion umfasst 20 Kanäle für eine asynchrone Hardware-Sample-Rate-Konvertierung (ASRC) und ermöglicht flexible digitale Ein- und Ausgänge von und zu vielen digitalen Quellen und Endpunkten.

Vorführungen in AKM Garage Labs weltweit

Darüber hinaus hat AKM eine Sound-Design-Demo-Platine entwickelt, die den neuen DSP mit dem AK4499EXEQ, dem Flaggschiff-Digital-Audio-Wandler (DAC) des Unternehmens, kombiniert. Dieses System demonstriert ein immersives Klangerlebnis im Fahrzeug und kann von Kunden in Demo-Autos in den Garage Labs des Unternehmens in Tokyo, Shanghai und Shenzhen getestet werden. Ab Ende 2023 werden auch in Europa und Nordamerika Vorführungen angeboten.

Weitere Informationen zum neuen DSP finden Sie hier: https://www.akm.com/us/en/about-us/news/2023/20230720-ak7709

Zu Asahi Kasei Microdevices (AKM)

Asahi Kasei Microdevices ist ein in Japan ansässiges Unternehmen und im Bereich elektronische Komponenten tätig. AKM bietet seinen Kunden spezifische Produkte, indem es die hauptsächlich für magnetische Sensoren verwendete Verbindungshalbleitertechnologie mit der auf Siliziumhalbleitern basierenden ASIC/Analogschaltungstechnologie kombiniert. Die Produkte und Lösungen finden sich beispielsweise in mobilen Kommunikationsgeräten, in der Automobilelektronik sowie in Haushaltsgeräten und Industrieanlagen. Weitere Informationen finden Sie unter www.akm.com

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere, Hochleistungswerkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 46.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (1. April 2022 – 31. März 2023) einen Umsatz von 20 Milliarden Euro (2.726 Milliarden Yen).

„Creating for Tomorrow“. Mit diesem Slogan verweist die Asahi Kasei Gruppe auf die gemeinsame Mission all ihrer Unternehmen, mit nachhaltigen Produkten und Technologien Menschen in aller Welt zu einem besseren Leben und Wohnen zu verhelfen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

Firmenkontakt

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 3399-2058



https://www.asahi-kasei.eu/

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172 27159 12



http://www.financial-relations.de

Bildquelle: Asahi Kasei