Neue Plattform staffSign vereinfacht Arbeitsverträge für HR und Recruiting – digital, rechtssicher, ohne Papier

Kiel, April 2026 – staffSign, ein Service der Promotionbasis GmbH, startet heute als eigenständige Plattform unter staffsign.de. Die Software hilft HR-Abteilungen, Zeitarbeitsfirmen und Recruiting-Teams dabei, Arbeitsverträge schnell und unkompliziert digital zu erstellen, zu versenden und rechtsgültig unterschreiben zu lassen – ganz ohne Papier oder technische Vorkenntnisse.

Ein Vertrag kann so in wenigen Minuten erstellt und direkt per Smartphone unterschrieben werden. Möglich macht das die sogenannte qualifizierte elektronische Signatur (QES), die in der EU rechtlich der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt ist.

Gleichzeitig richtet sich staffSign auch an Unternehmen mit bestehenden Systemen und automatisierten Prozessen: Über eine moderne Schnittstelle (API) lässt sich die Plattform einfach anbinden. So können Verträge direkt aus bestehenden HR- oder Recruiting-Systemen heraus erstellt und verwaltet werden.

Ein besonderes Highlight ist die Integration von KI: Über einen integrierten Standard (MCP – Model Context Protocol) können KI-Anwendungen den gesamten Vertragsprozess automatisch steuern – von der Auswahl der Vorlage bis zur fertigen Unterschrift. Das spart Zeit und reduziert manuelle Arbeitsschritte auf ein Minimum.

„HR und Staffing haben eine der höchsten Vertragsdichten überhaupt und gleichzeitig einen der manuellsten Prozesse. Dabei brauchen HR-Teams keine weiteren Tools: Sie brauchen weniger Aufwand. Mit staffSign läuft der Vertragsabschluss im Hintergrund – per API, ohne Papier, ohne Warterei. Der Recruiter konzentriert sich auf die Menschen, den Rest übernimmt das System“, erklärt Timo Hähne, Product Owner von staffSign.

Was staffSign unterscheidet

Während viele Signatur-Tools für allgemeine Anwendungsfälle entwickelt wurden, ist staffSign speziell auf die Anforderungen von HR und Staffing zugeschnitten – etwa bei kurzfristigen Einsätzen, wechselnden Einsatzorten oder großen Vertragsvolumen. Zu den technischen Highlights gehören:

– QES-Signaturen: rechtlich anerkannt nach eIDAS, EU-weit gültig, handschriftlich gleichwertig nach Art. 25 eIDAS

– Nativer MCP-Server: nahtlose KI-Agenten-Integration ohne Custom-Connector

– REST-API: interaktive Swagger-UI, Code-Beispiele in Python, PHP und Node.js

– Webhook-System: HMAC-signierte Benachrichtigungen für alle Vertragsereignisse

– 14 Vertragsvorlagen: Arbeitsverträge, Rahmenverträge und befristete Beschäftigung

– Pay-as-you-go: ab 3 EUR pro Vertrag, keine Monatsgebühren, keine Mindestvertragslaufzeit

staffSign ist das spezialisierte Tool für digitale Arbeitsverträge in HR und Staffing. Die Plattform ermöglicht es HR-Abteilungen, Personaldienstleistern und Staffing-Agenturen, Verträge digital zu erstellen, zu versenden und mit qualifizierter elektronischer Signatur (QES) rechtsverbindlich zu unterzeichnen – über eine intuitive Benutzeroberfläche, eine vollständige REST-API oder den nativen MCP-Server für KI-Agenten-Workflows. API-first, Pay-as-you-go, ohne Mindestvertragslaufzeit. Ein Service der Promotionbasis GmbH, Kiel.

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