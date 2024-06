Neue Powerstations und Speicher bei Plug the Sunshine

Vollautomatisches Energiemanagement mit Powerstations und Speicher der neuesten Generation

München, 7. Juni 2024 – Plug the Sunshine, ein führender EU-Anbieter von Balkonkraftwerken, bietet ab sofort den Einstieg in die Nutzung erneuerbarer Energien für nur 320 EUR. Wer sein Balkonkraftwerk aufrüsten will, um mit einem Speicher oder einer Mobilen Powerstation seinen Strom-Autarkiegrad weiter zu erhöhen, kann bei Plug the Sunshine Powerstations und Speicher der neuesten Generation bestellen. Diese sind mit den eigenen Sets von Plug the Sunshine und auch mit anderen Balkonkraftwerken kompatibel.

Nachdem im Mai in Kraft getretenen Solarpaket 1 dürfen Balkonkraftwerke mit Wechselrichtern bis 800 Watt Strom ins Netz einspeisen. Die Zahl der Mini-Solaranlagen in Deutschland hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt und die Marke von 500.000 überschritten. Plug the Sunshine freut sich über die Förderung nachhaltiger Energielösungen und bietet im Online Shop zahlreiche Angebote für den Einstieg in die eigene Stromerzeugung:

– Balkonkraftwerk Klassischer Bausatz 400 W: ab 320 EUR

– Balkonkraftwerk Ultraleicht 800 W mit Speicher: ab 1.439 EUR

– Balkonkraftwerk Ultraleicht 800 W mit Mobiler Powerstation: ab 1.799 EUR

Die Mobile Powerstation 2047 Wh ist eine Marktneuheit, die extra für Balkonkraftwerke entwickelt wurde. Sie enthält die neueste Generation Lithium-Ionen-Batterien: LiMnFePO4 Akkus bieten alle Vorzüge des Vorgängers LiFePO4. Das zusätzliche Mangan macht sie aber noch leistungsstärker und sicherer – auch bei niedrigen Temperaturen. Nutzer einer Mobilen Powerstation sind für zahlreiche Einsatzszenarien gerüstet und der Strom steht zur Verfügung, wenn er benötigt wird. Bei einem Ausfall laufen wichtige Geräte wie Kühlschrank, Licht und medizinische Geräte einfach weiter. Die Mobile Powerstation bringt Strom auch an Standorte ohne Stromanschluss – beim Camping oder anderen Outdooraktivitäten. Sie kann sowohl über Solarmodule als auch über das Stromnetz aufgeladen werden.

Vorteile der mobilen Powerstation mit LMFP-Batterie:

– Intelligentes Stromspeichersystem mit einer USV-Funktion (unterbrechungsfreie Stromversorgung) ist mit allen Balkonkraftwerken und Sets kompatibel

– Der integrierte Hybridwechselrichter ermöglicht Betrieb sowohl im Netz als auch netzunabhängig

– integriertes Wlan, MPPT (Maximum Power Point Tracking) und BMS (Batteriemanagementsystem)

– 2000 W AC Output

– 2047 Wh Kapazität mit flexibler Erweiterungsfunktion – bis zu 2 Powerstations

– Kann innerhalb 1 Stunde aufgeladen werden

– UPS response time 8 ms

– Einfache Bedienung mit App

Auch schon Balkonkraftwerke mit stationärem Speicher bieten mehr Unabhängigkeit vom Stromnetz. Ein neuer stationärer Balkonkraftwerk Speicher 2240 Wh von Sossen Energy ist die perfekte Ergänzung für alle 800 Watt Balkonkraftwerke und bietet vollautomatisches Energiemanagement. Dank einer Eigenverbrauchsquote von 90 Prozent amortisiert er sich innerhalb von 5,8 Jahren. Das Unternehmen aus der südchinesischen Insel Xiamen wird sich auch auf der kommenden The Smarter E Europe Messe in München vorstellen und hat Plug the Sunshine mit seiner langen Lebensdauer und Stabilität im Betrieb überzeugt.

Besonderheiten des LiFePO4 2240 Wh Balkonkraftwerk Speichers:

– 2,24 kWh Kapazität

– 5 Jahre Garantie

– 6000+ Ladezyklen bis 80% Kapazität

– integriertes WLAN, MPPT (Maximum Power Point Tracking) und BMS (Batteriemanagementsystem)

– flexible Erweiterungsfunktion – bis zu 3 Speicher (max. 6,72kWh)

– SOSSEN App Real-Time Analysis

– Wasserschutzklasse IP65 – für den Außenbereich geeignet

Ziel von Plug the Sunshine bleibt, hochwertige Solarenergielösungen und Balkonkraftwerke zu bieten, die im Handumdrehen einsatzbereit sind. Im brandneuen Online-Shop von Plug the Sunshine sind hochwertige Balkonkraftwerke samt Speicher und Zubehör zu entdecken. Weitere Informationen zu den aktuellen Sonderangeboten mit der Mobilen Powerstation können auf der Aktionsseite unter https://plugthesunshine.de/angebote/ abgerufen werden.

Über Plug the Sunshine

Plug the Sunshine hat als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach sauberer Energie ein neues Geschäftsmodell entwickelt, um innovative Solarenergielösungen für Privathaushalte anbieten zu können. Alles, was Plug the Sunshine tut, dient dazu, eine stabile, sichere und zuverlässige Energieversorgung zu gewährleisten. Mit einfachen Lösungen wie Balkonkraftwerken trägt das Unternehmen dazu bei, dass Privatpersonen und Unternehmen Primärenergie sparen, indem sie auf erneuerbare Ressourcen zurückgreifen. Balkonkraftwerke von Plug the Sunshine sind für all jene gedacht, die sich Gedanken über die Zukunft machen, aber nicht die Mittel haben, in andere Projekte zu investieren, um sich selbst mit Energie zu versorgen.

