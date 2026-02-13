Neue Rollen: Lotse & EAP in der modernen Arbeitswelt

Zwei klar abgegrenzte, primärpräventive Unterstützungsangebote für Mitarbeitende – vertraulich, niedrigschwellig und außerhalb der Heilkunde.

Der VpsyB e.V., EFA / EFAlution und die Gesundheitsstrategen erweitern das Tätigkeitsfeld für psychologische Berater in der Arbeitswelt und definieren in Zusammenarbeit zwei Ausrichtungen klar: den Lotse (Mental Health Guide) sowie das EAP-Programm (Employee Assistance Program).

Ziel ist es, Unternehmen einen professionellen, ethisch abgesicherten Rahmen für niedrigschwellige, vertrauliche und primärpräventive Unterstützung zu bieten – außerhalb der Heilkunde, ohne Diagnostik und ohne heilkundliche Psychotherapie.

Die Anforderungen der Arbeitswelt 4.0 und von New Work – Digitalisierung, hybride Zusammenarbeit, steigende Komplexität und beschleunigte Veränderungsprozesse – wirken unmittelbar auf Belastungserleben, Leistungsfähigkeit und Bindung.

Gleichzeitig nehmen psychosoziale Belastungen in vielen Organisationen zu und können sich in Erschöpfung, Konflikten, sinkender Motivation sowie steigenden Fehlzeiten und Fluktuation ausdrücken. Arbeit ist dabei häufig nicht die alleinige Ursache, kann jedochals Katalysator wirken – im Zusammenspiel mit privaten Belastungen, biografischen Stressoren oder aktuellen Krisen. Vor diesem Hintergrund gewinnen präventive, früh ansetzende Unterstützungsangebote an Bedeutung, die Orientierung geben, Ressourcen aktivieren und Kompetenzen stärken, bevor Belastungen chronisch werden.

Der Lotse (Mental Health Guide) fungiert als erste, strukturierende Anlaufstelle im Unternehmen: Er unterstützt bei Einordnung, Orientierung und passgenauer Weiterleitung innerhalb des Unterstützungs- und Versorgungssystems.

Das EAP-Programm (Employee Assistance Program) ergänzt diese Navigationsfunktion durch vertrauliche, strukturierte Kurzzeitberatung: Mitarbeitende erhalten kurzfristige Entlastung, Stabilisierung, psychoedukative Impulse und Unterstützung bei der Aktivierung von Ressourcen und Bewältigungsstrategien – sowohl bei arbeitsbezogenen als auch bei privaten Belastungsthemen. Beide Ausrichtungen sind so angelegt, dass sie in bestehende Strukturen von HR, BGM und Führung integrierbar sind und zugleich klare Grenzen wahren.

„Mit Lotse (Mental Health Guide) und EAP-Programm (Employee Assistance Program) schaffen wir zwei klar unterscheidbare, aber eng verzahnte Zugänge: Orientierung und Navigation auf der einen Seite – vertrauliche Kurzzeitberatung auf der anderen. Damit wird Prävention im Unternehmen greifbar, professionell und für Mitarbeitende wirklich nutzbar“, sagt Sandra Neumayr Sopp, Präsidentin des VpsyB e.V.

„Strukturelle Gesundheitsarbeit entfaltet ihre Wirkung besonders dann, wenn Menschen in belastenden Situationen zusätzlich eine schnelle, vertrauliche und kompetente Anlaufstelle haben. Genau diese Verbindung stärken wir mit der Zusammenarbeit“, ergänzt Ralf Wuzel, Gesundheitsstratege.

Zur Professionalisierung und Qualitätssicherung startet der VpsyB e.V. ab März eine Weiterbildung und Ausbildung für die neuen Ausrichtungen. Damit werden Standards, Ethik, Datenschutz sowie methodische und prozessuale Kompetenzen vermittelt, die für verantwortungsvolle, primärpräventive Arbeit im Unternehmenskontext erforderlich sind.

Das Angebot richtet sich an Unternehmen und Organisationen sowie an Fachverantwortliche in HR, BGM, Führung und Organisationsentwicklung. Im Fokus stehen praxistaugliche, präventive Unterstützungsleistungen, die Belastungen frühzeitig adressieren, Ressourcen stärken und die Handlungsfähigkeit in herausfordernden Situationen erhöhen – bei klarer Abgrenzung zur Heilkunde.

Über die VpsyB Association for Non Medical Counselors

Die VpsyB e.V. setzt sich seit ihrer Gründung im Jahr 2012 für hohe Standards in der nicht-medizinischen Beratung ein. Durch die Zertifizierung von Ausbildungsprogrammen und die Förderung ethischer Praktiken unterstützt der Verband die Professionalisierung der psychologischen Beratung und trägt zum Wohl der Ratsuchenden bei.

Firmenkontakt

Verband psychologischer Berater e.V.

Sandra Neumayr-Sopp

Berberitzenstr. 62a

80935 München

+498923543044



https://vpsyb.org

Pressekontakt

Verband psychologischer Berater e.V.

Petra Adelmann

Berberitzenstr. 62a

80935 München

+498923543044



https://vpsyb.org

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.