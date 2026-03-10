Neue Runde 2026- Initiative „Unternehmer entwickeln Unternehmer“ – Anschub in der Region Reutlingen bis Tübingen

Bewerben Sie sich- Jungunternehmer gesucht!

Mit verschiedenen Programmen unterstützen die Unternehmerrunden Reutlingen, Eningen und Tübingen (UR) Newcomer, Jungunternehmer und Existenzgründer in der Aufbauphase. In der neu gestarteten Runde der Initiative „Unternehmer entwickeln Unternehmer 2026“ engagieren sich die ProNatur GmbH aus Metzingen und die DVAG Direktion Jörg Wahlert aus Reutlingen als Paten des Wettbewerbs. Initiiert wurde die Ausschreibung von der APROS Consulting & Services GmbH und TOP Sozial Charta in Kooperation mit den Unternehmerrunden. Gemeinsam bieten sie potenziellen Jungunternehmer einige Unterstützung beim Firmenaufbau.

Ziel bei diesem gemeinnützigen Projekt „Unternehmer entwickeln Unternehmer“ ist, der Gewinnerfirma Rückenwind bei der Entwicklung und Vermarktung der Produkte oder Dienstleistungen zu verleihen. So wird im Rahmen der Unternehmerrunde Initiative der SPARTANER Coach Alexander Jehle das Gewinnerunternehmen unterstützen.

Das etablierte Unternehmernetzwerk bietet Jungunternehmern aus verschiedenen Branchen ein Business-Coaching sowie Vieraugengespräche der besonderen Art. Darüber hinaus werden die Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Hierbei wird die Werbe- und PR Agentur, Unternehmensberatung APROS Consulting & Services GmbH aus Reutlingen die Planung und Durchführung begleiten.

Praxiserfahrungen, -hilfe und persönliche Unterstützung sollen den neuen Unternehmern Kontakte und Projekte vermitteln, Zeit beim Aufbau sparen und helfen, Fehler zu vermeiden. So entsteht aus verschiedenen Bausteinen ein Programm für die ausgewählten Neuunternehmer, das individuell auf deren Ziele, Pläne sowie auf Lücken im Know-how und in der Vermarktung zugeschnitten ist. Damit nicht genug: In freundschaftlicher Kooperation mit dem Managerbund Reutlingen e.V. und der TOP Sozial Charta werden weitere Chancen und Kontakte eröffnet.

In der letzten Runde wurde ein individuelles Coaching-Programm mit vier Themenbereichen geschnürt. Die ausgewählten Wettbewerbsteilnehmer können auch in dieser Runde aus den angebotenen Modulen auswählen. Von Werbung und Social Media bis hin zu Themen wie persönlichem Zeitmanagement oder Vertrieb ist alles dabei, um Gründerinnen und Gründern durch direkte Erfahrungen mehr Erfolg zu ermöglichen. Ein Coaching und vertrauensvoller Erfahrungsaustausch findet in Einzelgesprächen mit anderen Unternehmern statt. Die Mitglieder der Unternehmerrunden Reutlingen, Eningen und Tübingen gewähren intensive Einblicke in ihre Praxis und Erfahrungen.

Das gemeinnützige Förderprojekt wurde in den letzten Jahren weiter ausgebaut und durch das direkte Zusammenarbeiten im Patenschaftsmodell intensiviert. In diesem Jahr engagieren sich die ProNatur GmbH aus Metzingen und die DVAG Direktion Jörg Wahlert aus Reutlingen als Paten des Wettbewerbs „Das ist einmalig, denn das Projekt bietet den Gewinnern damit eine besondere und kostenfreie Chance, die zum nachhaltigen Erfolg und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt.“ betont Präsident der Unternehmerrunden und APROS Geschäftsführer Volker Feyerabend. SPARTANER Coach, TOP Sozial Charta Beirat und Geschäftsführer der Jehle Gruppe Alexander Jehle ergänzt: „Im Rahmen unseres sozialen Engagements, meiner Arbeit als Coach und als Mitglied der Unternehmerrunde, unterstützen wir gemeinsam das neue Projekt und die Initiative des Netzwerkes sehr gerne.“

Existenzgründer und Jungunternehmer, die sich für die UR Aktion „Unternehmer entwickeln Unternehmer“ bewerben wollen, sollten möglichst bereits 1 Jahr in der Region Reutlingen bis Tübingen tätig sein. Die Teilnahme ist ganz einfach. Es wird keine ausführliche und aufwendige Bewerbung erwartet – eine einzige Din-A4-Seite genügt. Neben den Kontaktdaten ist eine kurze Statusbeschreibung des Unternehmens gewünscht, sowie der Ideen und Herausforderungen, die es beschäftigen. Die BewerberInnen sollen sich so für eine mögliche Unterstützung interessant machen.

Die Bewerbung kann per Mail an info@unternehmer-reutlingen.de gesendet werden. Das von der Jury als nächstes gewählte Unternehmen reiht sich mit seinem Gewinn unter einige der bisher erfolgreichen Jungunternehmen der letzten Jahre ein, beispielsweise der no.waiy clothing, BeeDrone und Step4 aus Reutlingen.

Die Unternehmerrunde besteht seit zwanzig Jahren als Netzwerk von Managern, Unternehmern, Geschäftsführern, leitenden Angestellten und Selbständigen verschiedener Branchen in der gesamten Region Reutlingen, Eningen und Tübingen. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig zum Austausch und mit ihren verschiedenen Projekten, Initiativen und Wettbewerben tragen sie zur Transparenz und Entwicklung von Unternehmen, Mitarbeitern und der Region bei.

