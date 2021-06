Neue Studie der Expedia Group zeigt den Einfluss von Inklusion und Vielfalt auf Buchungsentscheidungen

Jüngere Reisende wählen mit größerer Wahrscheinlichkeit Unterkünfte mit integrativen Richtlinien

München/ Seattle – 29. Juni – Während sich die Welt wieder öffnet, sind viele Menschen rund um den Globus begierig darauf, sich auf den Weg zu machen, neue Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und sich mit Freunden und Familie zu treffen. Im Vergleich zu 2020 hat sich die Einstellung der Reisenden jedoch verändert. Die Expedia Group hat heute eine neue Studie veröffentlicht, die zeigt, dass insbesondere die unter 40-Jährigen, großen Wert auf werteorientierte Reiseerlebnisse legen. (1)

Insgesamt geben fast zwei Drittel der Reisenden (65 %) an, dass sie eher bereit sind, Unterkünfte zu buchen, deren Richtlinien auf Vielfalt und Integration ausgerichtet sind. (2) Dazu gehören Unterkünfte, die von Frauen und/oder farbigen Personen geführt werden, sowie Unterkünfte, die die LGBTQIA-Gemeinschaft und Menschen mit Behinderungen willkommen heißen. Laut der Studie gibt es jedoch eine signifikante Kluft zwischen den Generationen, wenn es darum geht, wie sehr die Buchungsentscheidungen davon beeinflusst werden, ob die Unterkünfte über integrative Richtlinien verfügen oder nicht: 57% .(3) der Befragten über 40 Jahren geben an, dass sie wahrscheinlich inklusive Unterkünfte buchen, während 77% der unter 40-Jährigen sagen, dass sie dies wahrscheinlich auch tun würden. Dies deutet darauf hin, dass jüngere Generationen eher wertebasierte Entscheidungen treffen, was für Reiseunternehmen eine wichtige Überlegung ist, da die Demographie der unter 40-Jährigen mit ihrer steigenden Kaufkraft im nächsten Jahrzehnt nur noch mehr an Bedeutung gewinnen wird.

“Die sozialen Ungerechtigkeiten des letzten Jahres haben ein Schlaglicht auf Gleichberechtigung und Inklusion geworfen, und der anhaltende Diskurs hat die Vorstellungen, das Verhalten und die Erwartungen der Menschen in Bezug auf Reisen verändert”, sagt Melissa Maher, Senior Vice President, Marketing & Industry Engagement, Expedia Group. “Mehr als je zuvor betrachten die Menschen das Reisen als ein Spiegelbild ihrer persönlichen Ansichten und sie sprechen mit ihrem Geld.”

Buchungsentscheidungen, die auf integrativen Richtlinien und Praktiken basieren, sind ein globaler Trend. Die Befragten in allen untersuchten Märkten, einschließlich Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan, Mexiko, Großbritannien und den Vereinigten Staaten, sind eher bereit, inklusive Richtlinien zu berücksichtigen, bevor sie auf den Bestätigungsknopf drücken. Spitzenreiter sind Mexiko und Deutschland, wo 82% der Befragten bzw. 71% der Befragten Unterkünfte mit Richtlinien für Inklusion und Diversität (I&D) auswählen würden.. Der Wunsch, Unterkünfte auf der Grundlage von Inklusionsrichtlinien auszuwählen, ist bei allen Geschlechtern ähnlich ausgeprägt, einschließlich 62 % der Männer und 67 % der Frauen.

Viele Unternehmen haben erkannt, dass dies eine Gelegenheit ist, mit potenziellen Gästen über gemeinsame Werte in Kontakt zu treten, und haben ihre Richtlinien aktualisiert, um ihre verstärkten Bemühungen und die erhöhte Transparenz zu diesem Thema hervorzuheben. Orbitz, ein Unternehmen der Expedia Group, hat vor kurzem eine neue Funktion eingeführt, die den Zugang zu Unterkunftspartnern verbessert, die einen Inclusivity Pledge gegen Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und sexueller Identität unterzeichnet haben. Mehr als 35.000 unabhängige, Boutique- und Markenhotels haben sich dafür entschieden, was es zu einem leistungsstarken Suchwerkzeug für LGBTQIA-Reisende macht. Als Minimum verpflichten sich die Hotels, eine Null-Toleranz-Politik für diskriminierendes Verhalten durchzusetzen, während einige Häuser noch einen Schritt weiter gehen, indem sie z.B. ihre Mitarbeiter über geschlechtliche Identitäten schulen und geschlechtsneutrale Sprache verwenden.

“Die Daten zeichnen ein klares Bild, dass Reisende zunehmend nach Unterkünften suchen, die klare I&D-Richtlinien und -Praktiken haben. Reisen öffnet den Geist und fördert ein besseres Verständnis zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen und Identitäten. Daher ist es keine Überraschung, dass Reisende diese Werte auch in den Unterkünften widergespiegelt sehen wollen, in denen sie übernachten, kreuzen, fahren und fliegen”, so Maher weiter. “Unternehmen, die ein echtes Bemühen zeigen, inklusiv und einladend für alle Reisenden zu sein, werden sich an die Spitze setzen.”

Hoteliers können mehr darüber lesen, wie sie Mitglieder der LGBTQIA-Community willkommen heißen und ihre Immobilie in den Suchergebnissen als “LGBTQIA”-freundlich kennzeichnen. Weitere Erkenntnisse werden während des kommenden Webinars der Expedia Group “What Travelers Value in 2021” Ende Juli erforscht. Folgen Sie uns auf den sozialen Medien, um zu erfahren, wie Sie sich für das Webinar anmelden können: LinkedIn, Facebook, Twitter

