Neue Trend: Hundefutter im Glas

Gesundheit, Umweltbewusstsein und Innovation

In den vergangenen Jahren hat Hundefutter im Glas erheblich an Popularität gewonnen. Nach der Erfindung 2010 in der Schweiz, hat dieser Trend nun auch Deutschland und somit den Shop von www.love4pets.de erreicht. Hundebesitzer suchen zunehmend nach hochwertigen, gesunden und nachhaltigen Fütterungsmethoden für ihre Vierbeiner. Doch was macht Hundefutter im Glas so besonders?

Warum Hundefutter im Glas?

– Hochwertige Zutaten: Hundefutter im Glas wird aus frischen, hochwertigen Zutaten hergestellt. Die Transparenz der Inhaltsstoffe schafft Vertrauen bei den Verbrauchern und reduziert das Risiko von Allergien und Unverträglichkeiten.

– Schonende Zubereitung: Der Herstellungsprozess umfasst häufig schonendes Dampfgaren oder Kochen, wodurch wichtige Vitamine und Nährstoffe erhalten bleiben. Das Glas wird außen auf 100 Grad erhitzt, und die im Glas enthaltene Masse auf mindestens 70 Grad, bevor es langsam über zwei Stunden wieder abkühlt. Diese Methode bewahrt die natürlichen Aromen und sorgt für eine hohe Akzeptanz bei Hunden.

– Umweltfreundlichkeit: Glas ist wiederverwendbar und recycelbar, was den ökologischen Fußabdruck reduziert und zur Müllvermeidung beiträgt. Im Vergleich zu Dosen und Plastiktüten ist die Produktion und das Recycling von Glas weniger umweltschädlich, was es zu einer ressourcenschonenden Verpackungsalternative macht.

Hundefutter im Glas von www.love4pets.de bietet eine innovative Alternative zu herkömmlichem Dosenfutter, die Gesundheit, Qualität und Umweltschutz kombiniert. Hundebesitzer, die auf der Suche nach einer gesunden und nachhaltigen Fütterungsmethode sind, finden in Hundefutter im Glas eine attraktive Option.

Seit über 30 Jahren im Zoofachhandel

Mein Name ist Alexander Stroba, meine Familie und ich sind seit Generationen mit Tieren und der Natur verbunden. Seit über 32 Jahren arbeite ich im Zoofachhandel vor und Hinter der „Ladentheke“, bei namhaften Firmen der Branche und seit über 50 Jahren habe ich immer Hunde um mich. Selbständig bin ich seit 2016 erfolgreich mit einer „Das Futterhaus“ Filiale in Ludwigshafen am Rhein. Aus dieser Erfahrung heraus leben ich folgendes Leitbild:

Wir sind Fachhandel!

Durch unser kompetentes Fachpersonal und deren fundierten Kenntnissen der Heimtierbranche, sowie dem großen Sortiment an starken Marken, sind wir ein verlässlicher Begleiter bei der Heimtierhaltung. Wir beraten im tierischen Alltag und bereichern so das Zusammenleben mit allen Haustieren.

Vorbild

Der vorbildliche Umgang mit Mensch, Tier und Natur steht bei unseren Entscheidungen im Vordergrund. Wir möchten uns engagieren und Verantwortung übernehmen.

Verlässlicher Partner

Bei allen Fragen und Problemen rund um das Haustier stehen wir Ihnen zur Seite. Versprochen!

Unsere Aufgabe

Nur der Verbund der Netzwerkpartner – vom Fachhandel für Tiernahrung, dem Veterinär und Facharzt für Heimtiere, Trainern, angesehenen Züchtern und Menschen, die für das Tierwohl leben- ermöglicht uns Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die wir mit bestem Wissen und Gewissen empfehlen können und von deren Qualität wir persönlich überzeugt sind. Wir informieren über Maßnahmen, geben Empfehlungen und sind Ihr Ansprechpartner rund um das Wohl Ihres Haustieres. Vom Futter bis zum Trainingsplan, der Erziehung und der Behandlung bei empfindlichen und kranken Haustieren.

