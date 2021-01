Neue Webseite der UPA Verlags GmbH

Neues Design & neue Inhalte für die Internetpräsenz vom UPA Verlag

Das Team von UPA-Webdesign, aus Bedburg-Hau, hat nun auch die Internetpräsenz der Full-Service-Agentur UPA Verlags GmbH überarbeitet. Nach der erfolgreichen Realisierung unzähliger Kundenprojekte war es an der Zeit, die bisher genutzte Onepage durch eine umfangreiche Webseite mit neuem Design und neuen Inhalten zu ersetzen.

Auf der Seite finden sich jetzt vielfältige Informationen zum Unternehmen und den unterschiedlichen Leistungen der Internet- und Marketingagentur. Dazu gehören beispielsweise die Erstellung von WordPress-Webseiten, Shopware-Onlineshops und Content. Gleiches gilt für Hosting und Onlinemarketing, wobei verschiedenste Maßnahmen aus den Bereichen Suchmaschinenmarketing (SEM) und Suchmaschinenoptimierung (SEO) genutzt werden. Die SEO-Services können sowohl Onsite-, als auch Offsite-Optimierungen umfassen. Eine ausführliche Beratung sowie Support für Hardware und Software gehören ebenfalls zum Angebot der Webagentur. Die Mitarbeiter der Abteilung für Offerten und Kundenbetreuung stehen stets in regem Kontakt mit den verschiedenen Fachabteilungen, damit die gemeinsam mit den auftraggebenden Unternehmern konzipierten Marketingstrategien optimal umgesetzt werden können.

Des Weiteren werden auf der neuen Firmenwebseite Inhalte zur Firmenhistorie und zu den Internetpräsenzen der Agentur bereitgestellt. Dazu gehören verschiedene Firmenverzeichnisse, wie adressennet, Web2day und UPA-Online sowie Informationsportale, wie Bedachungen-Info, Tierklinikennet und Hochzeitennet.

Auf der Webseite vom UPA Verlag finden sich auch diverse Inhalte zu den einzelnen Bestandteilen von Brancheneinträgen in Firmenverzeichnissen sowie deren Sinn und Zweck. Da es leider auch kritisch zu betrachtete Angebote auf diesem Gebiet gibt, werden Unternehmern praktische Tipps und Hilfestellungen an die Hand gegeben, um seriöse und unseriöse Anbieter von Internetverzeichnissen möglichst treffsicher voneinander unterscheiden zu können. Die Erkennungsmerkmale wurden dabei unter anderem einem informativen Artikel der Handwerkskammer Reutlingen entnommen.

Bei Fragen, etwa zu den vielfältigen Leistungen der UPA Verlags GmbH, stehen die freundlichen Mitarbeiter gerne für eine umfassende Beratung zur Verfügung.

Seit vielen Jahren betreibt die Marketingagentur UPA Verlags GmbH diverse Online-Portale mit stetig wachsendem Kundenstamm, wie z.B. die Branchenverzeichnisse Adressennet, UPA-Online, die Regionale-Branchen-Auskunft und Firmen-Vergleich. Darüber hinaus wurde der UPA Verlags GmbH das “Google Partner”-Zertifikat verliehen. Mehrere Mitarbeiter der Agentur wurden eigens für die Einrichtung und Betreuung von “AdWords”-Konten geschult und zertifiziert. Das Zertifikat “Accredited Professional | bing ads” trägt das Unternehmen ebenfalls. Neben den Branchenbüchern, betreuen die Mitarbeiter der UPA Verlags GmbH diverse hauseigene Themenportale, wie z.B. TierklinikenNet, HochzeitenNet, Bedachungen-Info und seit neuestem auch das Portal “Hunger trotz Corona”. Redaktionelle Dienstleistungen gehören ebenfalls zur umfangreichen Angebotspalette der Marketingagentur. So werden von UPA-Redakteuren beispielsweise Online-Pressemeldungen und Webseitentexte verfasst und veröffentlicht. Die UPA Verlags GmbH bietet kleinen und großen Unternehmen die Möglichkeit, ihren Betrieb sowie ihre Produkte und Dienstleistungen, ausführlich im World Wide Web zu präsentieren, beispielsweise durch eine eigene Homepage oder einen Brancheneintrag, begleitet durch professionelles Webmarketing. Dazu offeriert der Betrieb diverse Produkte mit unterschiedlichem Leistungsumfang, wie etwa das “Business Starter”- Paket (responsive), welches sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) richtet. Bei dem Thema “Backlink-Struktur einer Webseite” helfen die Experten ebenfalls gerne weiter. Noch mehr Informationen über die offerierten Leistungen sowie ein aussagekräftiges Portfolio mit Referenzkunden, finden sich auf den Webseiten des UPA-Verlags und von UPA-Webdesign. Der Firmensitz der UPA Verlags GmbH liegt am Klosterplatz 6, in 47551 Bedburg-Hau. In der Sittarder Straße 35, in 41748 Viersen, befindet sich zudem eine Zweigstelle der Marketingagentur.

