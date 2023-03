Neuer Geschäftsführer am Aenova-Standort in Marburg

Hanno Scheffczik folgt auf Alfred Veit bei Temmler Pharma GmbH

Die Aenova Group ist ein international führender Auftragshersteller und -entwickler für die Pharma- und Healthcare-Branche mit 16 Standorten und rund 4.200 Mitarbeitenden weltweit. Die Temmler Pharma GmbH, Mitglied der Aenova Group, zeichnet sich innerhalb der Gruppe als Competence Center für komplexe konventionelle Solida und Narkotika aus. Mit rund 150 Mitarbeitenden fertigt das Aenova-Werk in Marburg Tabletten und Kapseln mit verzögerter Wirkstoff-Freisetzung sowie feuchtigkeitsempfindliche Darreichungsformen. Zum 01. März 2023 wurde Dr. Hanno Scheffczik zum neuen Geschäftsführer berufen. Er löst den langjährigen Geschäftsführer Dr. Alfred Veit ab, der in den Ruhestand geht.

Dr. Hanno Scheffczik hat Chemie mit Schwerpunkt Biochemie studiert und am Institut für Virologie der Philipps-Universität Marburg promoviert. Nach verschiedenen Entwicklungs- und Management-Positionen bei namhaften, internationalen forschenden Pharma-Unternehmen wechselte er 2021 zu Aenova, zunächst als Head of Manufacturing Science & Technology. „Ich freue mich auf meine Aufgaben in Marburg und die Zusammenarbeit mit einem höchst kompetenten und engagierten Team!“, erklärt Dr. Scheffczik.

Der Aenova-Standort in Marburg hat eine über hundertjährige Geschichte in der Pharma-Entwicklung und -Produktion und zählt zu den größeren Arbeitgebern vor Ort. Besondere Expertise hat das Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von komplexen Pellets mit kontrollierter Wirkstoff-Freisetzung wie z.B. verkapselte Mini-Tabletten und Multi-Unit-Pellet-Systeme (MUPS). Dies zielt ab auf die bessere Bioverfügbarkeit von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen und ist ein Beispiel für die Innovationskraft des Aenova-Standortes in Marburg. Der Standort ist u.a. GMP und FDA zertifiziert.

„Mit Dr. Scheffczik haben wir einen langjährig erfahrenen Manager und Fachmann, der die Branche und Aenova bestens kennt. Wir wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle“, erklärt Jan Kengelbach, CEO der Aenova Group.

Die Aenova Group ist ein weltweit führender Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Als One-Stop-Shop entwickelt, produziert und verpackt Aenova alle gängigen Darreichungsformen, Produktgruppen und Wirkstoffklassen von Arzneimittel bis Nahrungsergänzungsmittel für die Gesundheit von Mensch und Tier: fest, halbfest und flüssig, steril und unsteril, hoch- und niedrigdosiert, OEB 1 bis 5 (Occupational Exposure Band). Rund 4.200 Mitarbeitende an 16 Standorten in Europa und den USA tragen zum Erfolg des Unternehmens bei. Weitere Informationen unter www.aenova-group.com

