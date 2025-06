Neuer Geschäftsführer beim ÜberseeHub

Philipp Kielholz übernimmt zum 01.06.2025

Philipp Kielholz wird neuer Geschäftsführer der ÜberseeHub GmbH

Die ÜberseeHub GmbH begrüßt zum 01.06.2025 ihren neuen Geschäftsführer. Philipp Kielholz wechselt von KPMG zum ÜberseeHub und übernimmt dort mit Jens Riewe die strategische, operative und wirtschaftliche Leitung des wachsenden Unternehmens.

Philipp Kielholz besitzt mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Sein beruflicher Werdegang führte ihn zuletzt über Positionen im Bereich Financial Services bei EY und KPMG. Im ÜberseeHub möchte Philipp Kielholz technologiegetriebene Lösungen für die Finanzwelt von morgen entwickeln, die den Kunden und seine Bedürfnisse konsequent in den Mittelpunkt stellen.

„Wir freuen uns, mit Philipp einen erfahrenen Manager und Experten für die strategische Weiterentwicklung von Finanzunternehmen in der Geschäftsführung willkommen zu heißen. Gemeinsam werden wir weitere kundenorientierte Produkte auf den Markt bringen, Geschäftsmodelle neu denken und die Digitalisierung der Branche konsequent vorantreiben“, sagt Jens Riewe.

Die ÜberseeHub GmbH treibt die Digitalisierung der Finanz- und Immobilienbranche konsequent voran. Als Fintech-Tochter der Sparkasse Bremen entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen, die komplexe finanzielle Entscheidungen für Endkunden verständlich machen. Mit effi bietet der ÜberseeHub eine digitale Plattform, die alle zentralen Fragen zu den Themen Wohnen, Immobilienkauf, Baufinanzierung und Sanierung klar und einfach beantwortet. Das Unternehmen kombiniert Start-up-Dynamik mit strukturierten Innovationsprozessen und bringt digitale Produkte mit gesellschaftlicher Relevanz erfolgreich in den Markt.

Philipp Kielholz nimmt den Platz von Thede Küntzel ein. Dieser scheidet nach zwei Jahren auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung aus, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden. Thede Küntzel hat die strategische Ausrichtung der ÜberseeHub GmbH entscheidend mitgeprägt und war maßgeblich an der Entstehung und Markteinführung von effi beteiligt.

Die ÜberseeHub GmbH ist ein junges FinTech-Startup und Tochter der Sparkasse Bremen.

Firmenkontakt

ÜberseeHub GmbH

Jens Riewe

Universitätsallee 14

28359 Bremen

+49 1525 2907700



http://ueberseehub.de

