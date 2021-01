NEUER GLAMOX HAUPTKATALOG LUX&LUMEN 2021 ERSTMALS REIN DIGITAL VERFÜGBAR

Hildesheim, Januar 2021 – Pünktlich zum Jahresbeginn und mitten in der dunklen Jahreszeit gibt der norwegische Leuchtenhersteller Glamox seinen Partnern sowie Bestands- und Neukunden erhellende Ein- und Ausblicke: Der neue Gesamtkatalog lux&lumen 2021 bietet innovative Produktlösungen an detaillierten Fallbeispielen genauso wie spannende Referenzprojekte und aktuelle Beleuchtungsthemen. Der inspirierende Katalog ist dabei in diesem Jahr ganz zeitgemäß erstmals ausschließlich digital verfügbar unter https://glamox.com/de/luxlumen-2021. Für alle Kunden und Partner, die auf Haptik nicht verzichten wollen, erscheint parallel die Broschüre „Selection 2021“, die vor allem Produkte und Referenzen der zur Glamox Gruppe gehörenden ES-SYSTEM vorstellen.

In ansprechend komprimierter Form bietet der lux&lumen 2021 eine breite Palette an Hintergrundinformationen und aktuellen Beleuchtungsthemen: Fallbeispiele wie das Beleuchtungskonzept eines eleganten neuen Casinos oder die Umwandlung einer alten Keramikfabrik in ein modernes Bildungszentrum demonstrieren eindrucksvoll die Bandbreite von Glamox` Kompetenz und Portfolio. Aber auch hochaktuelle Fragestellungen für Beleuchtungslösungen, wie zum Bespiel im Homeoffice oder bei Nachtarbeitern werden spannend „beleuchtet“. Wissenschaftlich fundierte Hintergrundberichte über die Bedeutung des Tageslichts oder konkrete Praxisbeispiele von modernen Lösungen zum effektiven Lichtmanagement machen lux&lumen 2021 in digitaler Form zum informativen und unterhaltsamen Lesevergnügen. Eine Produktübersicht informiert zudem auf einen Blick über alle aktuellen sowie neuen Innen- und Außenleuchten.

Die Broschüre „Selection 2021“ erweitert den Fokus auf Produkthighlights und neueste Referenzen von ES-SYSTEM. Als führender Anbieter von professionellen Beleuchtungslösungen bietet Glamox ein komplett aufeinander abgestimmtes Sortiment für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Alle Produkte sind für eine einfache Montage mit modernen elektronischen Komponenten und Lichtquellen für eine höchstmögliche Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit entwickelt worden.

Weitere Informationen unter www.glamox.de

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein Unternehmen der Glamox Gruppe. Glamox ist ein norwegischer Industriekonzern und entwickelt, produziert und vertreibt professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt. Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich sowie Schweiz und bietet ein komplettes Produktsortiment für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox Gruppe ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit 2.400 Mitarbeitern und Vertriebs- und Produktionsstandorten in mehreren europäischen Ländern, Asien und Nord und Südamerika. Der Jahresumsatz 2019 betrug 316 MEUR. Zum Konzern gehören eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung wie Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic und ES-System. Um die Kundenbedürfnisse und Erwartungen zu erfüllen, setzt Glamox sich für die Bereitstellung hochwertiger Produkte, Lösungen, Service und Support ein.

www.glamox.de

Pressekontakte

Dipl.-Ing. Sabrina Catrin Dittmann

Lichtplanung & Marketing

Linzer Str. 9a

28359 Bremen

E-Mail: sabrina.dittmann@glamox.com

Hauptsitz Glamox GmbH

Daimlerring 25

31135 Hildesheim

Tel.: +49 5121 7060-0

Fax: +49 5121 5291-0

PR-Kontakt

Profil Marketing

Stefan Winter

Public Relations

Profil Marketing OHG

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 19

E-Mail: s.winter@profil-marketing.com