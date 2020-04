Neuer Head of Marketing

Steven Kluge verantwortet ab sofort die Umsetzung sämtlicher Marketing- und Kommunikationsstrategien beim HMI- und Panel-PC-Spezialist Garz & Fricke

Hamburg, 17.04.2020, Garz & Fricke hat heute Steven Kluge als neuen Head of Marketing vorgestellt. Der studierte Diplom-Betriebswirt mit Schwerpunkt Marketing und internationales Management ist in seiner neuen Position schwerpunktmäßig für die Konzeption und Umsetzung einer einheitlichen Marketingstrategie für den europäischen Raum sowie für die USA zuständig. Dabei fokussiert der 36-jährige das Produktmarketing und, in enger Zusammenarbeit mit dem Vertriebsbereich, die aktive Kundengewinnung. Zusätzlich wird er das interne Marketing sowie die interne Kommunikation konsequent weiterentwickeln. Vor seinem Wechsel zu Garz & Fricke sammelte der neue Head of Marketing über zehn Jahre Erfahrung auf Beratungs- sowie Unternehmensseite in den B2B-Branchen Automotive, erneuerbare Energien, Finanzdienstleistungen sowie Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen. In diesen Positionen entwickelte er verschiedenste Marketingkonzepte und crossmediale Kampagnen. Ein Fokus lag hierbei in der Live-Kommunikation. Außerdem verantworte er Projekte zur Prozessoptimierung sowie der internen Kommunikation. Zuletzt war Steven Kluge für das Produktmarketing eines Anbieters im passiven Brandschutz tätig. Seiner neuen Aufgabe bei Garz & Fricke sieht der neue Head of Marketing mit Begeisterung entgegen: „Ich freue mich das dreiköpfige Marketing-Team bei einem derartig innovativen Unternehmen führen zu dürfen und möchte meine gesammelten Erfahrungen und mein umfangreiches Wissen in neue Projekte einbringen.“

Ihr Kontakt für Presse und Marketing:

Steven Kluge

Head of Marketing

Garz & Fricke GmbH

Schlachthofstrasse 20

21079 Hamburg

Direct: +49 40 791899 – 267

E-Mail: steven.kluge@garz-fricke.com

Web: http://www.garz-fricke.com

Garz & Fricke – über uns

Die Garz & Fricke GmbH ist ein 1992 gegründetes, mittelständisches Unternehmen aus Hamburg. Rund 180 Mitarbeiter entwickeln und produzieren Hard- und Softwarelösungen für das industrielle Internet of Things (IoT), Elektronik für Automatentechnik, Steuerungen, Telemetriesysteme, Zahlungssysteme, HMIs (Human Machine Interfaces), Touch-Displays und Panel-PCs. Mit der Übernahme der Stuttgarter e-GITS GmbH 2019 hat die Garz & Fricke Gruppe den Bereich Software-Entwicklung gestärkt. Neben Komponenten Made in Germany liegt der Fokus auf nahtlos integrierten und kundenspezifisch angepassten Systemen. Diese werden entweder auf Basis individuell angepasster Standardlösungen oder bei Bedarf auch völlig neu realisiert. Kunden sind insbesondere OEMs und Systemintegratoren aus den Zielmärkten Medizintechnik, Gastronomieelektronik, Sicherheitstechnik und Industrieautomation. Im Februar 2020 vermeldete Garz & Fricke die Akquisition des Prozessor-Modul-Spezialisten Keith & Koep GmbH aus Wuppertal. Durch die Übernahme entsteht einer der bedeutendsten Systemanbieter für ARM-basierte Embedded-Technologien in Europa. Neben der Firmenzentrale in Hamburg unterhält Garz & Fricke zusätzliche Standorte in Wuppertal, Stuttgart, Minneapolis (USA) und Chennai (Indien).