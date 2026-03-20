Neuer KI-Textassistent erstellt und optimiert Pressemitteilungen

Neuer KI Textgenerator unterstützt bei der Erstellung und SEO/AEO-Optimierung von Pressemitteilungen.

Ab sofort steht der KI-Textassistent auf PR-Gateway.de bereit. Das KI-Tool generiert, optimiert und strukturiert Pressemitteilungen für mehr Sichtbarkeit durch Integration von SEO- und AEO-Kriterien.

KI-Textassistent unterstützt moderne Online-PR-Arbeit im digitalen Zeitalter

Der KI-Textassistent von PR-Gateway, ein KI-Textgenerator für Pressemitteilungen, automatisiert zentrale Schritte im Online-PR-Workflow. Unternehmen und Agenturen profitieren von einer Lösung, die sowohl die Erstellung redaktionell hochwertiger Texte als auch deren intelligente SEO- und AEO-Optimierung ermöglicht.

Die Integration des KI-Textassistenten in die Plattform verkürzt den Zeitaufwand für die Content-Produktion erheblich und liefert strukturierte, suchmaschinenfreundliche Texte. Die KI unterstützt Nutzer bei allen redaktionellen Schritten bis zur publikationsreifen Pressemitteilung.

Ein prägnanter Fakt: Laut einer internen Auswertung sparen Unternehmen mit dem Einsatz des KI-Textassistenten durchschnittlich 55 Prozent der bisher für Textentwürfe aufgewendeten Zeit.

Effizienzsteigerung und Qualitätssicherung durch den KI-Textgenerator

Mit dem neuen KI-Textgenerator für Pressemitteilungen adressiert PR-Gateway aktuelle Herausforderungen in der Öffentlichkeitsarbeit. Redaktioneller Aufwand, Zeitdruck und steigende Anforderungen an die Sichtbarkeit in digitalen Kanälen prägen die Branche. Der KI-Textassistent bietet auf diese Anforderungen praxisnahe Antworten.

Die automatisierte Strukturierung der Inhalte basiert auf einer tiefgehenden Analyse von suchrelevanten Keywords, Branchentrends und Stilvorgaben. Dadurch entstehen Pressemitteilungen, die nicht nur für Journalisten, sondern auch für moderne KI-Abfragesysteme und Suchmaschinen optimal les- und auffindbar sind. Besonders für KMU bedeutet das einen niedrigschwelligen Zugang zu effektiver, professioneller Pressearbeit.

Kernfunktionen des KI-Textassistenten:

– Automatisierte Konzeption und Strukturierung von Pressemitteilungen auf Basis individueller Vorgaben und PR-Ziele

– Umwandlung von bestehenden Textvorlagen aus verschiedenen Quellen in strukturierte Pressetexte

– Fehlerkorrekturen und einheitlicher Sprachstil gemäß aktueller Duden-Konventionen

– SEO-Optimierung nach aktuellen Suchmaschinenstandards durch automatische Integration relevanter SEO- und LSI-Keywords

– AEO-Optimierung für beste Auffindbarkeit durch AI-Search-Systeme

SEO und AEO-Optimierung als Erfolgsfaktor für Reichweite

Im Kontext wachsender digitaler Informationsflut gewinnt der Wettbewerb um Sichtbarkeit weiter an Bedeutung. Mit der SEO und AEO-Optimierung positioniert der KI-Textassistent generierte Pressemitteilungen auf allen maßgeblichen Kanälen sichtbar. Neben klassischer SEO für Suchmaschinen bindet das System gezielt Techniken zur AI-Search Optimization (AEO) ein. Das bedeutet: Die generierten Inhalte sind nicht nur textlich, sondern auch strukturell so gestaltet, dass KI-Bots wie Gemini, Chat-GPT oder Perplexity zentrale Informationen direkt erkennen und als Quelle referenzieren können.

Die AEO-Integration folgt einem Ansatz, bei dem Schlüsselinformationen im Lead und in Zwischentiteln auftauchen. Durch die Unterstützung aktueller Standards wie Answer-First-Layouts und klare, semantisch strukturierte Schlüsselsätze erfüllen erzeugte Texte automatisiert die komplexen Anforderungen moderner Online-Kommunikation. Das steigert das Potenzial für Top-Platzierungen in Suchmaschinen sowie für Featured Snippets und „Voice Search“-Ergebnisse.

Redaktion und Kontrolle von KI-Pressemitteilungen

Unternehmen können gezielt zwischen verschiedenen Modulen wählen. Strukturierte Texterstellung auf Basis von Kernthesen oder Stichworten oder Umwandlung von bestehenden Textvorlagen. Dabei können beliebige Entwürfe, Blogbeiträge, Fachbeiträge, Newsletter oder sogar ganze Webseiten per ULR als Quelle dienen. Der KI-Textgenerator unterstützt bei der Erstellung von aufmerksamkeitsstarken Überschriften, klaren Leads, effektiven Zwischenüberschriften und strukturierten Fließtexten. Redakteure behalten stets Kontrolle über redaktionelle Vorgaben und Anweisungen and die KI, profitieren aber zugleich von der Geschwindigkeit des Systems.

„Die KI-Technologie eröffnet Unternehmen aller Größen neue Wege, die Online-PR-Arbeit effizient, fehlerarm und nach aktuellen Anforderungen für SEO und AEO-Optimierung zu betreiben“, – sagt Melanie Tamble, Geschäftsführerin von PR-Gateway.

Der Einsatz der KI entlastet PR-Teams und vereinfacht die Einhaltung von Qualitätsstandards. Gleichzeitig verringern sich Risiken durch menschliche Flüchtigkeitsfehler oder nicht optimal gesetzte Keywords.

Implementierung und Zukunftsperspektiven im Marktumfeld

Die Integration AI-basierter Tools wie des KI-Textassistenten in PR-Strategien markiert einen grundlegenden Wandel der Kommunikationsbranche. Insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen, die bisher auf externe Agenturen oder interne Ressourcen angewiesen waren, erschließen nun bessere Möglichkeiten für eigenständige, professionelle Medienarbeit.

Branchenbeobachter erwarten, dass KI-basierte Content-Erstellung und SEO-Optimierung in den kommenden Jahren zur Basisanforderung werden. Nicht zuletzt durch den Anstieg der Online-Publikationskanäle steigen die Erwartungen an die Auffindbarkeit und Relevanz von Pressemitteilungen. Der KI-Textassistent nimmt Unternehmen ab sofort einen Großteil manueller Recherchen, Struktur-Arbeit und Qualitätschecks ab.

Ausblick: KI-Pressemitteilungen als Standard der Branche

Der Einsatz von KI-Textassistenten in der PR steht exemplarisch für die digitale Transformation der Kommunikationsbranche. Die laufende Weiterentwicklung solcher Tools führt dazu, dass der Markt für Corporate Publishing und Online-Kommunikation neue Standards in Geschwindigkeit und Qualität definiert. Zukünftig dürften zunehmend weitere KI-gestützte Werkzeuge Einzug in die Abläufe nehmen und den Arbeitsalltag nachhaltig verändern.

Für Unternehmen, die den KI-Textassistenten für Pressemitteilungen nutzen, eröffnen sich nachhaltige Möglichkeiten, das PR-Management effizienter, sicherer und wirkungsvoller zu gestalten. Interessierte können das Tool über die Plattform von PR-Gateway testen und so die Potenziale für die eigene Kommunikationsstrategie evaluieren.

KI-Pressemitteilungen direkt erstellen: https://www.pr-gateway.de/ki-textassistent

Key Facts:

– KI-Textassistent automatisiert Erstellung und SEO/AEO-Optimierung von Pressemitteilungen.

– Die Lösung verkürzt den Produktionsaufwand um durchschnittlich 55 Prozent.

– Integrierte Keyword-Analyse, Duden-Konformität und journalistische Textstrukturen.

– AEO-Optimierung für die Zitierbarkeit und Referenzierung durch KI-Bots und Answer-Engines.

– Flexible Anpassung für verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen.

– Direkte Erstellung und Publikation von KI-Pressemitteilungen auf PR-Gateway.de möglich.

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social, PR-Gateway und Assistini stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

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