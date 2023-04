Neuer Pflegefonds Spezial-AIF

Neuer Sozialimmobilien Renditefonds Spezial-AIF für semiprofessionelle und professionelle Anleger!

Der Vertriebsstart für den IMMAC Sozialimmobilien 124. Renditefonds ist erfolgt. Wie Sie es von IMMAC gewohnt sind, liegt eine konservative Konzeption und Kalkulation zugrunde. Der konservativen Kalkulation wurde eine jährliche Inflationsrate von 2 % p.a. zu Grunde gelegt. Höhere Inflationsraten führen zu erhöhten Pachteinnahmen des Fonds. Es liegt kein Nachvermietungsrisiko vor, bei einer Fondslaufzeit von nur 15 Jahren ist die Einrichtung für 20 Jahre zzgl. zwei Verlängerungsoptionen von 2 x 5 Jahren fest und unkündbar verpachtet. Der Fonds ist eine wertstabile Anlage mit monatlichen Ausschüttungen von 3,5 % p.a. steigend zuzüglich Wertentwicklung des Anlagekapitals.

Der Fonds investiert in eine Seniorenresidenz in Arnsberg in Nordrhein-Westfalen. Die Anlage besteht aus zwei Gebäuden mit insgesamt 85 vollstationären Pflegebetten. Das Objekt wurde laufend instandgehalten und präsentiert sich daher in einem guten baulichen Zustand. Verpachtet ist die Seniorenresidenz langfristig an die Haus Flammberg Seniorenresidenz GmbH. Schon vor

dem Erwerb der Einrichtung durch die Fondsgesellschaft hat der Betreiber das Haus Flammberg erfolgreich betrieben. Die Seniorenresidenz in Arnsberg liegt im Dreieck zwischen Dortmund, Soest und Warstein im schönen Hochsauerland. Er besticht nicht nur durch die umliegende Natur, sondern auch durch historische Bebauung und einige Sehenswürdigkeiten in der Nähe.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

Konservative Konzeption und Kalkulation

Für die Prognose der Pachtindexierung wurde auf der Basis einer Inflationsrate von 2 % gerechnet

Kein Nachvermietungsrisiko

Die Seniorenresidenz ist für 20 Jahre zzgl. 2 x 5 Jahre Verlängerungsoption fest und unkündbar an den Betreiber verpachtet

TOP-Rendite und wertstabile Vermögensanlage

Die Ausschüttungen von 3,5 % p. a. werden monatlich ausgezahlt sofort im Folgemonat der Einzahlung

Zuzüglich Wertentwicklung des Anlagekapitals

Weitere Informationen und Unterlagen anfordern: http://www.Pflegefonds.de

IMMAC Pflegefonds: https://www.pflegeimmobilie.net/immac-sozialimmobilien-124-renditefonds-aif/

Wichtiger Hinweis Es handelt sich um eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation die ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken dient und keine Anlageberatung darstellt. Sie soll lediglich einen ersten Überblick über das Investitionsangebot geben. Es handelt sich nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Emission. Der Erwerb dieses Spezial-AIF ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens fuhren.

Die CVM GmbH bietet seit mehr als 35 Jahren innovative Investments. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens und von den attraktiven Angeboten mit Alleinstellungsmerkmal.

Firmenkontakt

CVM GmbH

Stefanie Lorenzen

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021 – 22600

06021 – 22606



http://www.pflegefonds.de

